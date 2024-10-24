Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Adana Demirspor ile Net Global Sivasspor, saat 20.00'de Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak. Çaykur Rizespor haftayı BAY geçen takım olacak. Peki, Trendyol Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var, saat kaçta? İşte 10. hafta fikstürü ve güncel puan durumu…