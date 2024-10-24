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Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var, saat kaçta?

Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var, saat kaçta?

11:2324/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Trendyol 1. Lig'de 10. hafta başlıyor.
Trendyol 1. Lig'de 10. hafta başlıyor.

Trendyol 1. Lig'de 10. hafta başlıyor. Haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük ile Adanaspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış maçı ise Manisa FK ile Esenler Erokspor arasında oynanacak. Peki, Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var, saat kaçta? İşte 10. hafta fikstürü ve güncel puan durumu…

Trendyol 1. Lig'de 10. haftanın perdesi yarın bir maçla açılacak. Lider Kocaelispor deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Trendyol 1. Lig 10. hafta fikstürü ve güncel puan durumu haberimizde.

TRENDYOL 1. LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA?

Ligde 10. hafta maçların programı şöyle:

Yarın:

20.00 Fatih Karagümrük-Adanaspor (Atatürk Olimpiyat)

26 Ekim Cumartesi:

13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Yeni Malatyaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

13.30 Ahlatcı Çorum FK-Gençlerbirliği (Çorum Şehir)

16.00 Şanlıurfaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (11 Nisan)

19.00 MKE Ankaragücü-Kocaelispor (Eryaman)

27 Ekim Pazar:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Siltaş Yapı Pendikspor (Iğdır Şehir)

19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

28 Ekim Pazartesi:

20.00 Manisa FK-Esenler Erokspor (Manisa 19 Mayıs)

TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI









#Trendyol 1. Lig
#Fatih Karagümrük
#Adanaspor

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