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Spor

Trendyol 1. Lig'de fikstür çekildi: İşte derbi tarihleri

Trendyol 1. Lig'de 2023-24 sezonu fikstürü çekildi. Yeni Malatyaspor'un yer almayacağı sezon 18 takımla oynanacak.

19:51 . 19/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
TFF 1.Lig'de fikstür çekimi yapıldı

TFF 1.Lig'de fikstür çekimi yapıldı

Süper Lig'in ardından Trendyol 1. Lig'de de 2023-24 sezonu fikstürü çekildi. Lige devam edemeyecek şartlarda olması sebebiyle Yeni Malatyaspor'un olmayacağı sezon, 18 takımla oynanacak.


İşte Trendyol 1. Lig'de ilk haftanın fikstürü:

Gençlerbirliği - Ümraniyespor

Şanlıurfaspor - Altay

Boluspor - Adanaspor

Keçiörengücü - Eyüpspor

Kocaelispor - Manisa FK

Tuzlaspor - Çorum FK

Erzurumspor - Bandırmaspor

Göztepe - Sakaryaspor

Giresunspor - Bodrumspor



Trendyol 1. Lig'de derbi haftaları ise şöyle:

4. hafta: Altay - Göztepe

17. hafta: Sakaryaspor - Kocaelispor

21. hafta: Göztepe - Altay

34. hafta: Kocaelispor - Sakaryaspor



#TFF 1.Lig
#TFF
#Kura çekimi
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