SÜPER LİG

Trezeguet'ye 11 milyon euroluk teklif

Premier Lig'in yeni ekibi Aston Villa'nın Mısırlı futbolcu Trezeguet'nin transferi için Kasımpaşa ile resmi görüşmelere başladığı belirtildi.

Haber Merkezi Diğer, Yeni Şafak
Trezeguet geçen sezon Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 9 gol atarken 9 da asist yaptı.

Trezeguet geçen sezon Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 9 gol atarken 9 da asist yaptı.

Transfer döneminin gözde isimlerinden Trezeguet'ye Ada'dan ciddi bir teklif geldi.

Haber Golbal muhabiri Yağız Sabuncuoğlu'un sosyal medya hesabından aktardığı bilgiye göre; İngiliz ekibi Aston Villa, Mısırlı futbolcunun bonservisi için Kasımpaşa'ya 11 milyon euro önerdi.

24 yaşındaki oyuncu için Kasımpaşa'ya en yüksek teklifin Aston Villa'dan geldiği öğrenilirken, iki kulüp arasındaki resmi görüşmelerin başladığı belirtildi.

  • 2017 yazında Anderlecht'ten Kasımpaşa'ya transfer olan Trezeguet, İstanbul ekibiyle toplamda 71 maça çıktı. Kanatta görev yapan başarılı futbolcu, bu maçlarda 25 gol atarken, 18 de asist yapma başarısı gösterdi.

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