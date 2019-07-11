Trezeguet'ye 11 milyon euroluk teklif

Transfer döneminin gözde isimlerinden Trezeguet'ye Ada'dan ciddi bir teklif geldi.

Haber Golbal muhabiri Yağız Sabuncuoğlu'un sosyal medya hesabından aktardığı bilgiye göre; İngiliz ekibi Aston Villa, Mısırlı futbolcunun bonservisi için Kasımpaşa'ya 11 milyon euro önerdi.

24 yaşındaki oyuncu için Kasımpaşa'ya en yüksek teklifin Aston Villa'dan geldiği öğrenilirken, iki kulüp arasındaki resmi görüşmelerin başladığı belirtildi.

2017 yazında Anderlecht'ten Kasımpaşa'ya transfer olan Trezeguet, İstanbul ekibiyle toplamda 71 maça çıktı. Kanatta görev yapan başarılı futbolcu, bu maçlarda 25 gol atarken, 18 de asist yapma başarısı gösterdi.



