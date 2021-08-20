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Tribün karıştı, Falcao büyük korku yaşadı

Galatasaray'ın deplasmanda Randers ile oynadığı maçta tribünde iki takım taraftarları arasında kavga çıktı. Bu sırada tribünde bulunan Radamel Falcao'nun büyük endişe yaşadığı görüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tribün karıştı, Falcao büyük korku yaşadı
Galatasaraylı taraftaralar, kendilerini tahrik eden Randerslı taraftara saldırdı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Randers ile 1-1 berabere kaldığı maçta tribün karıştı.

Deplasman tribününde bulunan sarı-kırmızılı taraftarlar, tahrikler üzerine Danimarkalı taraftarların üzerine yürüdü.

Bu sırada tribünde bulunan Falcao'nun da büyük korku yaşadığı görüldü.

Yaşanan arbedede güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle fazla büyümeden sona ererken, Randerslı bir taraftarın gözünde morluklar oluştu.


Olayların çıkmasına neden olan Danimarkalı taraftarın gözündeki morluklar objektiflere yansıdı.
Olayların çıkmasına neden olan Danimarkalı taraftarın gözündeki morluklar objektiflere yansıdı.

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