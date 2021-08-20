Tribün karıştı, Falcao büyük korku yaşadı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Randers ile 1-1 berabere kaldığı maçta tribün karıştı.
Deplasman tribününde bulunan sarı-kırmızılı taraftarlar, tahrikler üzerine Danimarkalı taraftarların üzerine yürüdü.
Bu sırada tribünde bulunan Falcao'nun da büyük korku yaşadığı görüldü.
Yaşanan arbedede güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle fazla büyümeden sona ererken, Randerslı bir taraftarın gözünde morluklar oluştu.
Bir Randers taraftarı Galatasaray tribününü tahrik edince ortalık bir anda karışıyor. pic.twitter.com/GBH1bfiAot
Bir Randers taraftarı Galatasaray tribününü tahrik edince ortalık bir anda karışıyor. pic.twitter.com/GBH1bfiAot— Tribunsel (@tribunsel) August 19, 2021