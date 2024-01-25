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Spor

TRT'den futbolseverlere müjde: Avrupa maçları şifresiz yayınlanacak

TRT, önümüzdeki üç sezon boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarına ev sahipliği yapacak. Temsilcilerimizin Avrupa maçları şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor'da olacak. Maçlar TRT’nin yeni dijital platformu tabii üzerinden izlenebilecek.

19:07 - 25/01/2024 الخميس
Güncelleme: 19:15 - 25/01/2024 الخميس
Yeni Şafak
Avrupa maçları üç yıl boyunca TRT'de.
Avrupa maçları üç yıl boyunca TRT'de.

TRT, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’ni kapsayan ‘Canlı yayın’ paketi için dev bir teklif yaptı.


Exxen ile sözleşme sona erdi

Saran Group 2021 sezonunun başında UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Europa Konferans Ligi'nin televizyon ve dijital yayın haklarını 2023-2024 sezonu sonuna kadar satın almış bu üç ligin Türkiye'deki yayını için Türkiye'nin Dijital Platformu Exxen ile anlaşmaya varmıştı.


TRT, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’ni kapsayan ‘Canlı yayın’ paketi için senelik 27 milyon euro + stopaj olmak kaydıyla, toplamda 100 milyon euroluk bir bedelle gelecek üç sezonun haklarına satın aldı.


Üç yıl boyunca TRT'de

2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları TRT ve Tabii uygulamasından naklen yayınlanacak.


Temsilcilerimizin Avrupa maçları şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor'da olacak.









#TRT
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#UEFA Avrupa Ligi
#UEFA Konferans Ligi
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