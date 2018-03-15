ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Afrin operasyonunda son dakika gelişmesi: PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

TSK'dan Afrin'de teröristlere ağır darbe

TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürüttüğü operasyon çerçevesinde, Racu bölgesinde bir mühimmat imalathanesi ve kullanıma hazır çok miktarda ağır silah mühimmatı ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Racu bölgesinde bir mühimmat imalathanesi ve kullanıma hazır çok miktarda ağır silah mühimmatı ele geçirildi.

Racu bölgesinde bir mühimmat imalathanesi ve kullanıma hazır çok miktarda ağır silah mühimmatı ele geçirildi.

Racu bölgesinde bir mühimmat imalathanesi ve kullanıma hazır çok miktarda ağır silah mühimmatı ele geçirildi.

Racu bölgesinde bir mühimmat imalathanesi ve kullanıma hazır çok miktarda ağır silah mühimmatı ele geçirildi.

Racu bölgesinde bir mühimmat imalathanesi ve kullanıma hazır çok miktarda ağır silah mühimmatı ele geçirildi.

Racu bölgesinde bir mühimmat imalathanesi ve kullanıma hazır çok miktarda ağır silah mühimmatı ele geçirildi.

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürüttüğü operasyon çerçevesinde, Racu bölgesinde bir mühimmat imalathanesi ve kullanıma hazır çok miktarda ağır silah mühimmatı ele geçirildi.

Bölgedeki güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve Özgür Suriye Ordusu tarafından yürütülen başarılı operasyonlarla, bölge PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerinden temizlenmeye devam ediyor.

Bu kapsamda operasyonlar esnasında Racu bölgesinde bir mühimmat imalathanesi ve söz konusu imalathane içinde kullanıma hazır çok miktarda ağır silah mühimmatı ele geçirildi.

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