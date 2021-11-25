TSYD'nin 'Yıldız Futbolcu Seminerleri' devam ediyor

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) ve ÇEVKO işbirliği ile genç futbolcuların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Eskişehir’de başlayan ‘Pepsi Yıldız Futbolcu Seminerleri’nin ikincisi 23 Kasım Salı günü İzmir’de gerçekleşti.

Altınordu Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleşen seminerde; Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, unutulmaz futbolculardan İbrahim Yattara ile Spor Yazarı ve Yorumcu Atakan Kurt, genç futbolseverlere deneyimlerini aktardı.

Genç futbolseverler pür dikkat konuşmacıları takip etti.

Kafkas: "Üst düzey bir futbolcu olmak istiyorsanız çok fazla çalışın"

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, “Ben de uzun bir yoldan geçerek futbolcu oldum. Altınordu gençliğe yaptığı yatırımlardan dolayı Türk futbolunun göz bebeği konumunda. Bizim için ayrı bir sevinç, gurur kaynağı. Benim ısrarla üstünde durduğum iki önemli konu var. Bunlardan bir tanesi genç oyuncu gelişimi, diğeri de antrenör eğitimi. Özellikle yetkin ve kendi alanında çok iyi olan antrenörlerin elinin genç oyunculara değmesi çok önemli. Psikolojik olarak aynı zamanda saha içinde nasıl davranacağını bilmesi konusunda bir antrenörün bir oyuncuya verebileceği çok fazla şey var. Bizim özellikle genç milli takımlardaki oyuncu havuzumuzda yapmaya çalıştığımız işlerden bir tanesi farkındalık yaratmak. Ülkesini seven, futbolu seven, ülkesi için bir şeyler yapma gayreti içerisinde olan, güzel ve doğru davranan oyuncular yetiştirmek istiyoruz. Bu bir yol, bir süreç. Bu yolda lütfen ekstra çok çalışın. Üst düzey bir futbolcu olmak istiyorsanız ekstra ekstra ekstra çok fazla çalışın. Neyiniz eksikse hocalarınızla konuşun. Daha fazla çalışmaktan hiç korkmayın, yorulmayın bir şey olmaz. Kim ekstra fazla çalışıyorsa elit oyuncu, üst düzey futbolcu olur. Sık sık hocalarınızla konuşun. Neyi bilinçli yaparsanız neyi bilinçli öğrenirseniz o kadar çok hedeflerinize ulaşırsınız ve büyük oyuncu olursunuz” dedi.

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Yattara: "Profesyonel olsaydım Barcelona ya da Real Madrid'de oynardım"





Unutulmaz futbolculardan İbrahim Yattara ise, “Afrika’da doğdum. Afrika’da büyüdüm. Trabzon o kadar güzeldi ki cennet gibi bir yer. Trabzon'a geldiğimde hiç adaptasyon sorunu yaşamadım. Benim saha dışında biraz rahat bir tarafım vardı. O yüzden saha dışında yaptığım şeyleri yapmayın ama saha içinde benim yaptıklarımı yapmaya çalışın. Sizler çok şanslısınız. Örneğin biz Afrika’da yolda büyüdük. Ben her gün 5 kilometre yürüyerek okula kendim gidip geliyordum. Hafta sonu sabah annem beni saat 07.00’de kaldırıyordu. Ben; babamın, annemin ve kardeşlerimin kıyafetlerini 4-5 saat yıkıyordum sonra futbol oynamaya gidiyordum. Siz gerçekten çok şanslısınız çünkü bizim durumumuz çok zordu. O yüzden siz lütfen hocalarınızı, annenizi, babanızı çok iyi dinleyin. Profesyonel oyuncu olmanın şimdi tam zamanı. Tam bir profesyonel olsaydım Barcelona'da, Real Madrid'de oynardım. Saha dışında da profesyonel olsaydım daha büyük oyuncu olurdum. Lütfen zaman kaybetmeyin” ifadelerini kullandı.

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İzmir’den sonra Ankara ile devam edecek ‘Yıldız Futbolcu Seminerleri’nde, eğitmen desteğini yine TSYD ve ÇEVKO sağlayacak.