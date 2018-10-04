UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Tugay Kerimoğlu'ndan Belhanda'ya sert sözler

Galatasaray'ın efsane oyuncularından Tugay Kerimoğlu, Younes Belhanda'nın etkisiz performansı ve mücadele sonunda Porto forması giymesi hakkında sert eleştirilerde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tugay Kerimoğlu.

Tugay Kerimoğlu.

Galatasaray'ın Porto deplasmanında etkisiz oynayan Younes Belhanda, mücadele sonunda Porto forması giyerek taraftarın tepkisini çekmişti. Sarı kırmızılıların efsane isimlerinden Tugay Kerimoğlu, yıldız oyuncu hakkında beIN Sports ekranlarında sert ifadeler kullandı.

İşte Tugay Kerimoğlu'nun sözleri;

"Sırtındaki formada 10 numara yazıyor, bir tane maç al Belhanda. Galatasaray'ı destekleyenlerin de bunu beklemesi normal. Belhanda'yı ben artık kabullenemiyorum. Galatasaray'da böyle oynayamazsın, bu takımın geçmişini sana iyi anlatamamışlar. Bir maçı da Belhanda aldı diyeyim ben artık. Ne güzel değil mi, Belhanda gülüyor. Fotoğraf her şeyi anlatıyor, konuşmaya bile gerek yok. Bu kulüp senden o kadar şey bekliyor, kontrat imzalıyor, sen bir şeyi umursamıyorsun."

Younes Belhanda maç biter bitmez Porto forması giydi
Younes Belhanda maç biter bitmez Porto forması giydi

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, Porto maçının 74. dakikasında yerini Feghouli'yi bırakmıştı. Karşılaşmada etkili olamayan futbolcu 1-0 kaybedilen mücadele sonrasında sahaya girdi ve Porto formasını sırtına geçirdi.Brahimi ve Feghouli ile saha ortasında sohbet eden oyuncunun gülümseyen fotoğrafları ise sarı kırmızılı taraftarlar arasında tepkilere neden oldu. Younes Belhanda, Porto maçı biter bitmez Galatasaray formasını çıkartıp Porto formasını giydi. pic.twitter.com/aj39zbMw0e&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 3 Ekim 2018

Galatasaray taraftarını isyan ettiren gol
Galatasaray taraftarını isyan ettiren gol

Porto-Galatasaray maçında sarı kırmızılıların yediği gol, taraftarları çılgına çevirdi. Porto'nun golcü oyuncusu Marega'nın kornerde bomboş bir şekilde yükselerek vuruşunu yapması tepki çekti. İşte Marega'nın vuruşunu yaptığı sırada Galatasaray savunma hattı; Porto, Telles&#39;in asistinde Marega&#39;nın golüyle 1-0 öne geçti. pic.twitter.com/Ot1FwAVbTJ&mdash; Galatasaray Video (@GSarayVideo) 3 Ekim 2018

Portolu taraftarlar Maicon'u hedef aldı
Portolu taraftarlar Maicon'u hedef aldı

Porto-Galatasaray maçında sarı kırmızılıların savunma oyuncusu Maicon'a Portekizli taraftarlar tepki gösterdi. Porto'nun eski oyuncusu olan Brezilyalı savunmacı, ilk yarı boyunca top her ayağına geldiğinde ıslıklandı.Porto'da forma giyen bir diğer oyuncu Fernando ise Maicon'un aksine ıslıklanmadı. Portekiz temsilcisinin taraftarlarının iki oyuncudan sadece Maicon'a tepki göstermesi dikkat çekti.2009-2016 yılları arasında Porto'da forma giyen Maicon, 2016 yılında Brezilya Ligi takımlarından Sao Paulo takımına transfer olmuştu. Brezilyalı oyuncu geçtiğimiz sezonun başında 7.5 milyon euroya Galatasaray'a imza atmıştı.

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