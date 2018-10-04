Tugay Kerimoğlu'ndan Belhanda'ya sert sözler

Galatasaray'ın Porto deplasmanında etkisiz oynayan Younes Belhanda, mücadele sonunda Porto forması giyerek taraftarın tepkisini çekmişti. Sarı kırmızılıların efsane isimlerinden Tugay Kerimoğlu, yıldız oyuncu hakkında beIN Sports ekranlarında sert ifadeler kullandı.

İşte Tugay Kerimoğlu'nun sözleri;

"Sırtındaki formada 10 numara yazıyor, bir tane maç al Belhanda. Galatasaray'ı destekleyenlerin de bunu beklemesi normal. Belhanda'yı ben artık kabullenemiyorum. Galatasaray'da böyle oynayamazsın, bu takımın geçmişini sana iyi anlatamamışlar. Bir maçı da Belhanda aldı diyeyim ben artık. Ne güzel değil mi, Belhanda gülüyor. Fotoğraf her şeyi anlatıyor, konuşmaya bile gerek yok. Bu kulüp senden o kadar şey bekliyor, kontrat imzalıyor, sen bir şeyi umursamıyorsun."

Younes Belhanda maç biter bitmez Porto forması giydi Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, Porto maçının 74. dakikasında yerini Feghouli'yi bırakmıştı. Karşılaşmada etkili olamayan futbolcu 1-0 kaybedilen mücadele sonrasında sahaya girdi ve Porto formasını sırtına geçirdi.Brahimi ve Feghouli ile saha ortasında sohbet eden oyuncunun gülümseyen fotoğrafları ise sarı kırmızılı taraftarlar arasında tepkilere neden oldu. Younes Belhanda, Porto maçı biter bitmez Galatasaray formasını çıkartıp Porto formasını giydi. pic.twitter.com/aj39zbMw0e— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 3 Ekim 2018

Galatasaray taraftarını isyan ettiren gol Porto-Galatasaray maçında sarı kırmızılıların yediği gol, taraftarları çılgına çevirdi. Porto'nun golcü oyuncusu Marega'nın kornerde bomboş bir şekilde yükselerek vuruşunu yapması tepki çekti. İşte Marega'nın vuruşunu yaptığı sırada Galatasaray savunma hattı; Porto, Telles'in asistinde Marega'nın golüyle 1-0 öne geçti. pic.twitter.com/Ot1FwAVbTJ— Galatasaray Video (@GSarayVideo) 3 Ekim 2018