Tugay Kerimoğlu'ndan Belhanda'ya sert sözler

Galatasaray'ın efsane oyuncularından Tugay Kerimoğlu, Younes Belhanda'nın etkisiz performansı ve mücadele sonunda Porto forması giymesi hakkında sert eleştirilerde bulundu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Galatasaray'ın Porto deplasmanında etkisiz oynayan Younes Belhanda, mücadele sonunda Porto forması giyerek taraftarın tepkisini çekmişti. Sarı kırmızılıların efsane isimlerinden Tugay Kerimoğlu, yıldız oyuncu hakkında beIN Sports ekranlarında sert ifadeler kullandı.
İşte Tugay Kerimoğlu'nun sözleri;
"Sırtındaki formada 10 numara yazıyor, bir tane maç al Belhanda. Galatasaray'ı destekleyenlerin de bunu beklemesi normal. Belhanda'yı ben artık kabullenemiyorum. Galatasaray'da böyle oynayamazsın, bu takımın geçmişini sana iyi anlatamamışlar. Bir maçı da Belhanda aldı diyeyim ben artık. Ne güzel değil mi, Belhanda gülüyor. Fotoğraf her şeyi anlatıyor, konuşmaya bile gerek yok. Bu kulüp senden o kadar şey bekliyor, kontrat imzalıyor, sen bir şeyi umursamıyorsun."
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