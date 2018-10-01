Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında 3-0 mağlup olurken teknik direktör Phillip Cocu eleştiri oklarının hedefi oldu. Konuyla ilgili konuşan futbol yorumcusu Tümer Metin, Aykut Kocaman'dan helallik istedi.

İşte Tümer Metin'in açıklamaları;

"Tünelin sonu karanlık bir tablo. İkinci yarıda maç 0-0 bitti diyebilirim. Reaksiyon, isyan, kavga, karakter koyma yok. Burada oyuncuya konuşmak kolay. Kadro mühendisliği açısından bakıyorum. Aykut Kocaman hakkını helal etsin. Çünkü eleştirdiğimiz anlarda, erozyona uğramış bir Fenerbahçe kadrosunu olabilecek en iyi şekilde oynatıyormuş. Şimdi onu da oynayamayan bir Fenerbahçe görüyoruz. Geçmişte çok önemli hocalarla çalışma imkanı yakaladım. Fenerbahçe'nin ismi çok büyük. Gönül verenler, müzesi kalabalık. Bu tip camialarda beklenti hep yüksek olur. Yurt içi sınırlarında Fenerbahçe favori yazılır. Maziye, müzene, şampiyonluklara bakarak favori olmak artıdır ama bugünkü kadro bize onu söylemiyor."

Mehmet Demirkol: Ersun Yanal sakın! Fenerbahçe’de bu sezon göreve gelen Phillip Cocu aldığı kötü sonuçlardan dolayı bir türlü bekleneni veremedi. Hollandalı teknik adam ile yolların ayrılacağı konuşulurken sarı-lacivertlilerde Aykut Kocaman ve Ersun Yanal isimleri ön plana çıktı. Bein Sports yorumcusu Mehmet Demirkol, sarı-lacivertliler için Aykut Kocaman isminin doğru karar olacağını ifade etti.Demirkol'un konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle;"Ali Koç aslında Aykut Kocaman ile çalışmak istiyordu. Ama öyle bir hava oluştu ki yolları ayırmak zorunda kaldı. Şimdi Ali Koç için kolay bir karar var. Aykut Hoca'yı geri çağır. Kimse 'gık' demez. En anti Aykut Kocaman'cı bile demez. Kafanda Aykut Kocaman varken, herkes istiyor diye Ersun Yanal? Aman sakın... Aykut Kocaman geçen sezon Konyaspor'un başında olsaydı, bu sezon Ali Koç'un Fenerbahçe'deki hocası Aykut Kocaman olurdu zaten Ersun Yanal beğendiğim bir teknik direktör ancak şu anda Fenerbahçe için bir opsiyon olduğunu düşünmüyor. Ayrıca Fenerbahçe'nin de bahsedildiği kadar kötü bir kadrosunun olduğunu düşünmüyorum."Erman Toroğlu Fenerbahçe'ye teknik direktör önerdiCocu'nun istifası istendiPodolski ve Eboue Fenerbahçelileri kızdırdıErzurumspor Frey'i 'yetersiz' diye almamış

Erman Toroğlu Fenerbahçe'ye teknik direktör önerdi Süper Lig'de Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılarak kötü gidişatına son veremedi.Eski hakem Erman Toroğlu maçı değerlendirdiği Fotomaç'taki yazısında, Fenerbahçe'nin futbolunu sert bir dille şekilde eleştirdi. Toroğlu, "Sarı-lacivertli takım için dün gece teknik yorum, sistem analizi falan yapılamaz. Kötü demek, 'kötü' kelimesine haksızlık olur. Ancak rezalet kelimesi uyabilir…." yorumunda bulundu."Okan Buruk'u alacaksın ya da..."Yazısında sarı-lacivertlilere teknik direktör önerisinde de bulunan Erman Toroğlu, şu ifadeleri kullandı;"Fenerbahçe yönetimi şunu yapabilir. Ya Okan Buruk'u alacaksın teknik adam olarak takımın başına geçireceksin ya da Okan Buruk'a iyi bir para verip bir iki sene hiçbir kulüpte çalıştırmayacaksın. Çünkü nereye gitse o takımın başında F.Bahçe'nin başına çorap örüyor.."Cocu'nun istifası istendiPodolski ve Eboue Fenerbahçelileri kızdırdıKoç geldi F.Bahçe kuzu oldu

Erzurumspor Frey'i 'yetersiz' diye almamış Fenerbahçe’nin İsviçre’nin Zürich takımından transfer ettiği Michael Frey, sarı lacivertli taraftarlar tarafından eleştiri oklarının hedefinde. 24 yaşındaki forvetin Fenerbahçe için yetersiz olduğunu düşünen taraftarlar bu transfer için Comolli’yi suçlarken ortaya çıkan bir gerçek kamuoyunda tepkilere neden oldu.Spor yazarı Tayfun Bayındır, Frey ile ilgili yaptığı açıklamada oyuncunun Erzurumspor’a da önerildiğini ve bonservisi için 600 bin euro istendiğini söyledi. Ancak Erzurum ekibi Frey’i beğenmediği için bu transferin gerçekleşmediği ortaya çıktı.Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe, Michael Frey için Zürich kulübüne 2.7 milyon euro ödeme yaptı.Fenerbahçe'nin yeni transferi Michael Frey'in İsviçre ekibi Zürih'teki performansı. pic.twitter.com/5mD2MCKZg5— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 23 Ağustos 2018