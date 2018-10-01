Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendiren Tümer Metin, sarı lacivertlilerin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'dan helallik istedi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında 3-0 mağlup olurken teknik direktör Phillip Cocu eleştiri oklarının hedefi oldu. Konuyla ilgili konuşan futbol yorumcusu Tümer Metin, Aykut Kocaman'dan helallik istedi.
İşte Tümer Metin'in açıklamaları;
"Tünelin sonu karanlık bir tablo. İkinci yarıda maç 0-0 bitti diyebilirim. Reaksiyon, isyan, kavga, karakter koyma yok. Burada oyuncuya konuşmak kolay. Kadro mühendisliği açısından bakıyorum. Aykut Kocaman hakkını helal etsin. Çünkü eleştirdiğimiz anlarda, erozyona uğramış bir Fenerbahçe kadrosunu olabilecek en iyi şekilde oynatıyormuş. Şimdi onu da oynayamayan bir Fenerbahçe görüyoruz. Geçmişte çok önemli hocalarla çalışma imkanı yakaladım. Fenerbahçe'nin ismi çok büyük. Gönül verenler, müzesi kalabalık. Bu tip camialarda beklenti hep yüksek olur. Yurt içi sınırlarında Fenerbahçe favori yazılır. Maziye, müzene, şampiyonluklara bakarak favori olmak artıdır ama bugünkü kadro bize onu söylemiyor."
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