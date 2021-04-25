Tümer Metin Beşiktaş'ı yorumladı: "Onu bile beğendim"

Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-1 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda kritik haftayı kayıpsız geçti.
TRT Spor yorumcusu Tümer Metin, maçın ardından Beşiktaş'ın oyunu ve siyah-beyazlı futbolcuların performansı hakkında değerlendirmelerde bulundu.Metin'in açıklamalardan öne çıkanlar şöyle;
"Dakika dakika kalite ve güç farkı ortaya çıktı"
- "Başlama düdüğü ile birlikte penaltı olunca çok kolay maç olacak dedik. Beraberlik olunca yine şaşırdık. Dakika dakika kalite ve güç farkı ortaya çıktı. Daha dirayetli bir Beşiktaş eksiklere rağmen kalitesi ortaya çıktı. Gökhan Töre iyi bir akşam geçirdi."
"N'Sakala'yı bile beğendim"
- "N'Koudou kariyerinin ilk dublesini yapmış, Ghezzal ilk penaltısını yapmış. N'Sakala'yı bile beğendim. Güç farkı Beşiktaş lehine skoru getirdi. Maçın kahramanları takım içinden çıkmış ama maç kalite farkından okunmalı."
"Kayserispor'un üst üste 4 pası yok"
- "Maç 1-1 devam etse de Beşiktaş dakika dakika oyunu ileri yığmaya devam eder ve maçı alırdı. Kayserispor'un üst üste 4 pası bile yok maçta."
"İyi oyunla çıkmak çok önemliydi"
- "Bu galibiyet motivasyonu getirdi, zorluk derecesi yüksek iki maç oynayacak şimdi Beşiktaş. Bir Kayseri maçı değil. Rize, Hatay ve sonra derbi olacak. Hasarsız çıkmak ve iyi oyunla çıkmak çok önemliydi Beşiktaş adına."