Tümer Metin maçı izlerken mesaj attığı futbolcuyu açıkladı

Ay-yıldızlı ekibimiz, deplasmanda Macaristan’a 2-0 mağlup oldu ve C Ligi’ne düştü. TRT Spor yorumcusu Tümer Metin, mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu. Metin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Sağlıklı şekilde buraya gelmedik"

"Hayal kırıklığı yaşadık. Buraya kadar gelen kadar belirgin örnekler verdik. Kazanırsak lider olacaktık ama sağlıklı şekilde buraya gelmedik. Bütün oyunu iyi oynadığımız bir maç yok, hep bölüm bölüm iyi oynadık. O iyi anlarda da değişen oyuncu performanslarına bağlı olarak oynadık."

"Cengiz'e mesaj attım"

"Cengiz Ünder'e izlerken mesaj attım; 'Sensiz kaleye gidemeyiz' dedim. EURO 2020 bileti almış Milli Takım'da bir oyuncu anılıyorsa, içerdeki oyuncular da kendilerini sorgulamalı. Geriden gelirken ekstra işler yapmak bizi yorar hale geldi. Bizim oyuncularımızın oyun aklı ve oyun şekli belli olmalıydı. Hep reaksiyon vererek oynadık. Macaristan'a karşı reaksiyon da veremedik."

"Atılan ve yenilen her gol bu yüzden önemli"

"Fatih Terim der ki; 'Atılan her gol, yenilen her gol Milli Takım seviyesinde çok önemlidir.' Sırbistan maçındaki 2-2 nedeniyle son sırada kaldık. İşte atılan ve yenilen her gol bu yüzden önemli."

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta oluşan puan durumu.#BizimÇocuklar #NationsLeague #HUNTUR pic.twitter.com/PLFvAGMI0z — Milli Takımlar #BizimÇocuklar (@MilliTakimlar) November 18, 2020

"Final maçında son 20 dakika böyle oynanmaz"

"Allah'tan Macaristan'da 6 oyuncu eksik. Şu Macaristan Milli Takımı'nı sokaktaki vatandaşa sorsak, 3 kişiyi tanımazlar. Ancak baya baya oynadılar. Maçın 68. dakikasında bu oyunu kabul etmediğimi söyledim. Final maçında son 20 dakika böyle oynanmaz. Yıkarım oyunu rakip sahaya, Kaan Ayhan'ı oyuna sokarım ve ileride oynatırım. Doğaçlama işler yapmaya çalışırım. Biz yapmamız gerekenleri de yapmadık."

"Bize yakışmadı"

"EURO 2020'ye mahallenin abisi gibi gittik. Fransa maçındaki havamızdan eser kalmadı. Belki pandemi, belki başka bir şey ama havamız bozuldu. Biz güçlü oyunumuzu kaybettik. Oynadıkça o duygu geldi. Fransa'da Almanya'da iyi oynadıkça o duyguyu elde ettik. Bizim oynamamız lazım ama neden oynamadığımız Şenol hocanın bileceği iş. Bu maç bize yakışmadı. Artık şimdi oturup konuşacaklar, Şenol hoca çareyi bulacak."

"Liderlik beklerken düştük"

"C Ligi'nde daha başarılı olabiliriz ama kademe düştü, liderlik beklerken düştük, onun yıpranması, hayal kırıklığı oldu."