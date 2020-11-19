MİLLİ TAKIM

Tümer Metin maçı izlerken mesaj attığı futbolcuyu açıkladı

A Milli Takımımızın Macaristan'a yenilerek Uluslar Ligi'nde küme düştüğü maçı değerlendiren Tümer Metin, "Cengiz Ünder'e izlerken mesaj attım; 'Sensiz kaleye gidemeyiz' dedim. EURO 2020 bileti almış Milli Takım'da bir oyuncu anılıyorsa, içerdeki oyuncular da kendilerini sorgulamalı" yorumunda bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Macaristan maçı 11'imiz

Macaristan maçı 11'imiz

Ay-yıldızlı ekibimiz, deplasmanda Macaristan’a 2-0 mağlup oldu ve C Ligi’ne düştü. TRT Spor yorumcusu Tümer Metin, mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu. Metin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Sağlıklı şekilde buraya gelmedik"

  • "Hayal kırıklığı yaşadık. Buraya kadar gelen kadar belirgin örnekler verdik. Kazanırsak lider olacaktık ama sağlıklı şekilde buraya gelmedik. Bütün oyunu iyi oynadığımız bir maç yok, hep bölüm bölüm iyi oynadık. O iyi anlarda da değişen oyuncu performanslarına bağlı olarak oynadık."

"Cengiz'e mesaj attım"

  • "Cengiz Ünder'e izlerken mesaj attım; 'Sensiz kaleye gidemeyiz' dedim. EURO 2020 bileti almış Milli Takım'da bir oyuncu anılıyorsa, içerdeki oyuncular da kendilerini sorgulamalı. Geriden gelirken ekstra işler yapmak bizi yorar hale geldi. Bizim oyuncularımızın oyun aklı ve oyun şekli belli olmalıydı. Hep reaksiyon vererek oynadık. Macaristan'a karşı reaksiyon da veremedik."

Cengiz Ünder cezası nedeniyle Macaristan karşısında forma giyemedi.
Cengiz Ünder cezası nedeniyle Macaristan karşısında forma giyemedi.

"Atılan ve yenilen her gol bu yüzden önemli"

  • "Fatih Terim der ki; 'Atılan her gol, yenilen her gol Milli Takım seviyesinde çok önemlidir.' Sırbistan maçındaki 2-2 nedeniyle son sırada kaldık. İşte atılan ve yenilen her gol bu yüzden önemli."

"Final maçında son 20 dakika böyle oynanmaz"

  • "Allah'tan Macaristan'da 6 oyuncu eksik. Şu Macaristan Milli Takımı'nı sokaktaki vatandaşa sorsak, 3 kişiyi tanımazlar. Ancak baya baya oynadılar. Maçın 68. dakikasında bu oyunu kabul etmediğimi söyledim. Final maçında son 20 dakika böyle oynanmaz. Yıkarım oyunu rakip sahaya, Kaan Ayhan'ı oyuna sokarım ve ileride oynatırım. Doğaçlama işler yapmaya çalışırım. Biz yapmamız gerekenleri de yapmadık."

"Bize yakışmadı"

  • "EURO 2020'ye mahallenin abisi gibi gittik. Fransa maçındaki havamızdan eser kalmadı. Belki pandemi, belki başka bir şey ama havamız bozuldu. Biz güçlü oyunumuzu kaybettik. Oynadıkça o duygu geldi. Fransa'da Almanya'da iyi oynadıkça o duyguyu elde ettik. Bizim oynamamız lazım ama neden oynamadığımız Şenol hocanın bileceği iş. Bu maç bize yakışmadı. Artık şimdi oturup konuşacaklar, Şenol hoca çareyi bulacak."

"Liderlik beklerken düştük"

  • "C Ligi'nde daha başarılı olabiliriz ama kademe düştü, liderlik beklerken düştük, onun yıpranması, hayal kırıklığı oldu."

Lider olmak için çıktığımız maçta küme düştük
Lider olmak için çıktığımız maçta küme düştük

A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 6. hafta maçları tamamlandı. UEFA Uluslar Ligi gruplarının son haftasında milliler, deplasmanda Macaristan'a 2-0 mağlup oldu. Gruptaki diğer müsabakada ise Sırbistan, sahasında Rusya'yı 5-0 yendi.Bu sonuçların ardından Macaristan, grubu lider tamamlayarak A Ligi'ne yükseldi. İkinci sıradaki Rusya ve üçüncü Sırbistan, B Ligi'nde yoluna devam etti. Son sıradaki Türkiye ise C Ligi'ne düştü.Puan ve ikili averajları eşit olan Sırbistan ile Türkiye arasındaki sıralamayı, deplasmanda atılan goller belirledi. Sırbistan, Türkiye'ye deplasmanda attığı 2 golün avantajıyla grubu 3. sırada bitirdi.Karşılaşmadan dakikalar;6. dakikada ay-yıldızlı ekip serbest vuruş kazandı. Macaristan kalesini cepheden gören pozisyonda topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda, kaleci Dibusz iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.9. dakikada Macaristan'ın gelişen atağında Kalmar, kaleye yaklaşık 30 metreden sert vurdu, top üstten auta gitti.28. dakikada Mahmut Tekdemir'in sağdan kullandığı taç atışı sonrası ceza sahası içinde topu kontrol eden Hakan Çalhanoğlu'nun savunmaya rağmen vuruşunda, kaleci Dibusz yerden uzak köşeye giden meşin yuvarlağa uzanarak sahip oldu.54’üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Caner’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk, penaltı noktası üzerinde şutunu çekti ancak top defanstan döndü. Dönen topa hareketlenen Ozan Tufan’ın ceza yayı içinde gelişine vuruşunda top az farkla auta çıktı.57'nci dakikada Nikolic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Varga'nın vuruşunda kalecinin de müdahale ettiği top direkten oyun alanına döndü. Dönen topla buluşan Siger, topu boş kaleye gönderdi: 1-0.90+5’inci dakikada savunmadan dönen topla buluşan Varga'nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-0.Karşılaşma, Macaristan’ın 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.Uluslar Ligi&#39;nde C ligine düştük. İşte yeni rakiplerimiz...▪Faroe Adaları▪Cebelitarık▪Lüksemburg▪Azerbaycan▪Kuzey makedonya▪Gürcistan▪Yunanistan▪Kosova▪Belarus▪Litvanya▪Kuzey İrlanda▪Slovakya▪Bulgaristan pic.twitter.com/S1MegmWXnA&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 18, 2020

Uluslar Ligi C Grubu'ndaki muhtemel rakiplerimiz.
Uluslar Ligi C Grubu'ndaki muhtemel rakiplerimiz.

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