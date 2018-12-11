SÜPER LİG

Tümer Metin açıkladı: Yevhen Seleznyov Rizespor'la anlaştı

Tümer Metin Seleznyov'un yeni takımını açıkladı

Futbol yorumcusu Tümer Metin, Akhisarspor'dan ayrılması beklenen ve adı Galatasaray'la da anılan Ukraynalı forvet Yevhen Seleznyov'un Rizespor'la anlaştığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Seleznyov bu sezon çıktığı 11 maçta 4 gol kaydetti.

Seleznyov bu sezon çıktığı 11 maçta 4 gol kaydetti.

Eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, adı bir süredir Galatasaray'la anılan Yevhen Seleznyov'la ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

beIN Sports'ta konuşan Tümer Metin, Akhisarspor'da kadro dışı kalan ve devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan golcü oyuncu Yevhen Seleznyov hakkında, "Seleznyov Rizespor ile anlaştı. Okan hoca ile çalışmak istiyormuş" ifadelerini kullandı.

Seleznyov: Galatasaray'da oynamak istiyorum
Seleznyov: Galatasaray'da oynamak istiyorum

Süper Lig takımlarından Akhisarspor'da forma giyen Ukraynalı golcü Yevhen Seleznyov, kariyeriyle ilgili flaş bir itirafta bulundu.Beyaz Futbol'a konuşan tecrübeli futbolcu, kulüp yönetiminin kendisini sezon başında Galatasaray'a göndermediğini ifade ederek şunları dile getirdi:Sezon başında beni Galatasaray'a göndermediler. Sonra kadro dışı bıraktılar. Evet hırsımdan ağladım. Bu fırsat hayatta insana bir kez gelir. Galatasaray'da oynamak istiyorum. Kim istemez ki? Türkiye'nin bir numaralı kulübü. Eğer kulübün izin verirse ara transferde Galatasaray'a giderim.Seleznyov kadro dışı bırakıldı


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