Tümer Metin Seleznyov'un yeni takımını açıkladı

Futbol yorumcusu Tümer Metin, Akhisarspor'dan ayrılması beklenen ve adı Galatasaray'la da anılan Ukraynalı forvet Yevhen Seleznyov'un Rizespor'la anlaştığını söyledi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, adı bir süredir Galatasaray'la anılan Yevhen Seleznyov'la ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.
beIN Sports'ta konuşan Tümer Metin, Akhisarspor'da kadro dışı kalan ve devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan golcü oyuncu Yevhen Seleznyov hakkında, "Seleznyov Rizespor ile anlaştı. Okan hoca ile çalışmak istiyormuş" ifadelerini kullandı.
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