SÜPER LİG

Tümer Metin'den Fenerbahçeli futbolcuya övgü: Ligin en değerli oyuncularından

Fenerbahçe'nin deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup ettiği maçı değerlendiren Tümer Metin, Ozan Tufan'ın performansı hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Haber Merkezi Diğer, Yeni Şafak
Tümer Metin, futbolculuk kariyerinde Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giymişti.

Tümer Metin, futbolculuk kariyerinde Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giymişti.

Süper Lig'de 16. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 29'a yükselterek 4. sıraya yerleşti.

TRT spor yorumcusu Tümer Metin, karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Metin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Fenerbahçe hak ettiği bir galibiyet aldı"


  • "Erol hoca, 3-0 kazanırken, kalede yenmeyen golün önemine bakacaktır. Duran toplardan değil, akan oyunlardan gol geldi. Kasımpaşa'da Koita ve Aytaç gibi iki lokomotifin eksikliği hissedildi ama Fenerbahçe hak ettiği bir galibiyet aldı."

"Pelkas'ın forvet arkasında neler yapabildiğini gördük"

  • "Kenardaki Pelkas'tansa; içeride, forvet arkasındaki Pelkas'ın neler yapabildiğini gördük. Daha etkili oldu. Erol hoca da orada değerlendirecektir."

Pelkas, maçta 90 dakika süre aldı.
Pelkas, maçta 90 dakika süre aldı.

"Sadık fırsatı iyi değerlendirdi"

  • "Bazen birilerinin yokluğu, birilerine fırsat olur. Sadık Çiftpınar bunu iyi değerlendirdi. Bırak öndekiler işini yapsın, sen geride gerekeni yapmalısın. Sadık bugün takım savunmasında önemli bir performans gösterdi. Sadık, 'Erol hoca isterse kaleye de geçerim' demiş, o pozisyon dolu, merak etmesin, gerek yok."

Sadık Çiftpınar, Novak ve Caner Erkin'in yokluğunda sol bekte görev yaptı.
Sadık Çiftpınar, Novak ve Caner Erkin'in yokluğunda sol bekte görev yaptı.

"Penaltıyı vermeyince, VAR çağırır diye düşündüm"

  • "Sinan Gümüş'ün pozisyonu bence net penaltı. Halis Özkahya, pozisyonu net bir açıdan da görüyor. Halis Özkahya penaltıyı vermeyince, VAR çağırır diye düşündüm."

"Pelkas'ın koşuyu sürdürmesi önemli"

  • "Oğuzhan Özyakup için de söyledim, sadece pası atmak değil, destekleyici oyuncu olarak gitmek de önemli. Pelkas'ın koşuyu sürdürüp şut ile sonuçlandırdığı pozisyonlar da onun doğru yaptığı şeyler. "

"Ozan alan bulduğunda en iyilerde biri"

  • "Ozan Tufan'ın 3. golde yaptığı koşu, boşluğu değerlendirmesi, topu Ferdi'nin önüne bırakması... Bu alanları bulduğunda ligin en değerli oyuncularından biri Ozan Tufan."

Ozan Tufan, mücadeleyi 1 asistle tamamladı.
Ozan Tufan, mücadeleyi 1 asistle tamamladı.

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'de ilk 11'de oynaması gereken 2 oyuncuyu açıkladı
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'de ilk 11'de oynaması gereken 2 oyuncuyu açıkladı

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 14. ve 45. dakikalarda Mame Thiam ile 86. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti."Bu 2 oyuncu kesinlikle olmalı"Mücadele sonrasında NTV'de karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de kesinlikle ilk 11'de başlaması gereken 2 oyuncu olduğunu söyledi. Dilmen, "İlk 11'de Gustavo ve Pelkas'ı cebime koyarım. Ondan sonra diğer oyuncuları form grafiklerine göre kadroya alırım" ifadelerini kullandı."Stoper alınacaktır"Sarı-lacivertlilerin transfer yapması gereken bölgeleri de açıklayan Rıdvan Dilmen, "Duyumum değil ama Fenerbahçe'nin stoper alma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Sağ bek problemi olduğunu düşünmüyorum. Sol bek de çok zorlama olur" dedi.Kasımpaşa'da Thiam'ın gecesi: Fenerbahçe'ye '3' puanı getirdiSüper Lig&#39;de 16. haftanın kapanışında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa&#39;yı 3-0 mağlup etti. pic.twitter.com/q0HXFuONRf&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 4, 2021

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