TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: "Hakem kararlarına yenilmek istemiyoruz"

Müsabakanın ardından TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bolu’da yaşanan yangın felaketi nedeniyle ve Konya’da bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı yararlılara ise acil şifalar dileyerek sözlerine başlayan Korkmaz, “Yakın bir zamanda Fenerbahçe’ye böyle bir maç oynadık. Bugün de Galatasaray’la deplasmanda oynadık. Öncelikle oyuncularımızı, teknik heyetimi tebrik ediyorum. Son dakikaya kadar Galatasaray’ı tehdit eden bir oyunla ayrılıyoruz buradan. Sahada kalmaya, oyun oynamaya gayret eden bir takımız. Konyaspor olarak istediğimiz aslında bu. Bugün Ahmed Kutucu oyuna girdi, ben merak ediyorum Eyüpspor’da olsaydı bu pozisyonlarda oyundan atılmayacak mıydı? Yine Adil’e yapılan bir hamle var. Bir kırmızı kart beklentimiz var. Oyunumuzu değil, bu tarz kararları konuşuyoruz. 6 dakika uzatma verilen bir maç var. Uzatma süresi içinde yaklaşık 2,5 dakika oyun duruyor 54. saniyede maç bitti” diye konuştu.