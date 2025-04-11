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TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: 'Paniğe gerek yok yasak kalkacak'

TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: 'Paniğe gerek yok yasak kalkacak'

16:1211/04/2025, Cuma
AA
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TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz
TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz

TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, FIFA'nın kulübe uyguladığı transfer yasağının, yaklaşık 200 bin avroluk ödemenin yapılması durumunda kaldırılacağını açıkladı.

TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz yaptığı açıklamada, geçmiş dönemde Konyaspor forması giyen iki futbolcunun başvurusu üzerine transfer yasağı aldıklarını hatırlattı.


Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Korkmaz, "Yasağın nedeni yaklaşık 200 bin avroluk bir ödeme. Bu ödemenin gerçekleşmesiyle birlikte yasak da kalkacak. Dolayısıyla paniğe gerek yok, çalışmalarımızı aksatmıyoruz." ifadelerini kullandı.


Başkan Korkmaz, taraftarlara da seslenerek, "Önemli bir maçımız var. Taraftarımızı Göztepe karşılaşmasında yanımızda görmek istiyoruz." diye konuştu.



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