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TÜMOSAN Konyaspor dinlenmeye geçti

TÜMOSAN Konyaspor dinlenmeye geçti

17:3519/12/2024, Perşembe
IHA
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TÜMOSAN Konyaspor yoğun sis altında çalıştı.
TÜMOSAN Konyaspor yoğun sis altında çalıştı.

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasını bay geçecek olan TÜMOSAN Konyaspor, bugün gerçekleştiği antrenmandan sonra 6 günlük izne çıktı.

Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde yoğun sis altında gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı.


Futbolcuların, 4’de 4 jokerli oyunun ardından geçiş oyunu ve gol çalışması ile devam eden idman, koşu ile tamamladı.


Yeşil-beyazlılar, antrenman sonrası 6 günlük izne çıkarken Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında oynayacakları Alanyaspor maçının hazırlıklarına 26 Aralık Perşembe günü yapacağı antrenman ile başlayacak.





#TÜMOSAN Konyaspor
#Süper Lig
#Recep Uçar

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