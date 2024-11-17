TÜMOSAN Konyaspor'da Hatayspor mesaisi

Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşacak TÜMSOAN Konyaspor’da hazırlıklar sürüyor.
Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı. Isınma sonrası iki takıma ayrılan futbolcular, çift kale maç yaptı.
Yeşil-beyazlılar, Hatayspor maçının hazırlıklarına salı günü yapacağı antrenman ile devam edecek.
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