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TÜMOSAN Konyaspor'da Hatayspor mesaisi

TÜMOSAN Konyaspor'da Hatayspor mesaisi

15:4617/11/2024, Pazar
IHA
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Alassane Ndao da idmanda yer aldı.
Alassane Ndao da idmanda yer aldı.

TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig’in 13. haftasında evinde oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşacak TÜMSOAN Konyaspor’da hazırlıklar sürüyor.


Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı. Isınma sonrası iki takıma ayrılan futbolcular, çift kale maç yaptı.


Yeşil-beyazlılar, Hatayspor maçının hazırlıklarına salı günü yapacağı antrenman ile devam edecek.






#Süper Lig
#TÜMOSAN Konyaspor
#Hatayspor

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