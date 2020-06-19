Tunay Torun: Yeniden futbolu sevmeye başladım

Tunay Torun, kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, Galatasaray maçında sarı-kırmızılı oyuncular Fernando Muslera ve Florin Andone'nin sakatlanmasından dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Salgın döneminde teknik direktör Ünal Karaman'ın takımı çok iyi hazırladığını vurgulayan 30 yaşındaki deneyimli oyuncu, "Özellikle son iki haftada çok verimli bir dönem geçirdik. Bunu Galatasaray maçında gösterdik ve çok iyi bir galibiyet aldık. Attığım gol beni ayrıca mutlu etti" ifadelerini kullandı.

"Bizim için 7 final kaldı"

Ligde kalan maçların çok değerli olduğuna işaret eden Tunay, "Bizim için yedi final kaldı. Her maça ayrı hazırlanmak zorundayız. Önümüzde zor bir maç var. Antalyaspor maçı hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Amacımız Antalya'dan üç puan ile dönmek" şeklinde görüş belirtti.

Rize'de futbolu yeniden sevdim

Bazı zorluklar yaşadığının altını çizen orta saha oyuncusu, "Son dönemde kariyerim açısından bazı olumsuzluklar oldu. Ben hiç pes etmedim ve çalıştım. Buraya gelmekle çok doğru bir karar verdiğimi daha iyi görüyorum. Burada çok iyi bir arkadaşlık, teknik ekip ve takım uyumu var. Rize'de yeniden futbolu sevmeye başladığımı görüyorum" değerlendirmesinde bulundu.