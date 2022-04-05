Tuncay Şanlı'dan motivasyon konuşması: Maç öncesi takımı ateşledi

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Akar: Ukrayna'daki Türklerin tahliyesine çalışıyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mariupol'deki Türk ve diğer ülke vatandaşlarının tahliyesine yönelik, "Rusya ve Ukraynalı yetkililerle koordineli olarak çalışmalarımız devam ediyor. Kısa zaman içerisinde olumlu gelişmeler bekliyor, temenni ediyoruz" dedi.