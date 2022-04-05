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Spor Tuncay Şanlıdan motivasyon konuşması Maç öncesi takımı ateşledi
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Tuncay Şanlı'dan motivasyon konuşması: Maç öncesi takımı ateşledi

Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı'nın 6-0 kazandıkları Velimeşespor maçı öncesi takıma yaptığı motivasyon konuşması sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tuncay Şanlıdan motivasyon konuşması: Maç öncesi takımı ateşledi
Takımına yaptığı konuşma sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi.

Takımı Tuncay Şanlı'ya emanet eden Sakaryaspor, deplasmanda Velimeşespor'u 6-0 mağlup etti.

Şanlı yönetiminde çıktığı ilk maçta farklı bir galibiyet alan yeşil-siyahlılar puanını 74 yaptı ve zirvedeki yerini korudu.

Soyunma odasında Tuncay Şanlı rüzgarı

Velimeşespor karşısında alınan galibiyetin ardından Tuncay Şanlı'nın maç öncesi soyunma odasında yaptığı motivasyon konuşması paylaşıldı.

Takımını ateşleyen 40 yaşındaki çalıştırıcının görüntüsü sosyal medyada büyük etkileşim aldı.

İşte Tuncay Şanlı'nın o anları:

Tuncay Şanlı başladığı yere geri döndü
SPOR
Tuncay Şanlı başladığı yere geri döndü
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