Tuncay Şanlı'dan motivasyon konuşması: Maç öncesi takımı ateşledi

Takımı Tuncay Şanlı'ya emanet eden Sakaryaspor, deplasmanda Velimeşespor'u 6-0 mağlup etti.
Şanlı yönetiminde çıktığı ilk maçta farklı bir galibiyet alan yeşil-siyahlılar puanını 74 yaptı ve zirvedeki yerini korudu.
Soyunma odasında Tuncay Şanlı rüzgarı
Velimeşespor karşısında alınan galibiyetin ardından Tuncay Şanlı'nın maç öncesi soyunma odasında yaptığı motivasyon konuşması paylaşıldı.
Takımını ateşleyen 40 yaşındaki çalıştırıcının görüntüsü sosyal medyada büyük etkileşim aldı.
İşte Tuncay Şanlı'nın o anları:
Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı'nın motivasyon konuşması👇pic.twitter.com/xsBv1Qwj8a
Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı'nın motivasyon konuşması👇pic.twitter.com/xsBv1Qwj8a— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 5, 2022