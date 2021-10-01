Spor Türk basketbolunun acı günü Nur Germen vefat etti
TBL

Türk basketbolunun acı günü: Nur Germen vefat etti

Galatasaray ve Milli Takım'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Nur Germen, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Türk basketbolunun acı günü: Nur Germen vefat etti
Galatasaray'ı şampiyon yapmıştı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın eski sporcusu ve antrenörlerinden Nur Germen'in vefat ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Germen, antrenörlük kariyerinde 1984-85 sezonunda başına geçtiği Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nı 15 yıl aranın ardından şampiyonluğa taşımıştı.

Bakanı Kasapoğlu'ndan taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden Nur Germen için taziyede bulundu.

Bakan Kasapoğlu, basketbolun duayenlerinden Germen için yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

  • "Türk basketboluna her kademede büyük hizmetlerde bulunan Nur Germen'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Basketbolumuza vermiş olduğu hizmetlerle önemli katkı sağlayan Nur Germen'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dilerim."
Abone Ol Google News
Nükleer suikast: Fahrizadenin ölümü

Nükleer suikast: Fahrizade'nin ölümü

İran'ın nükleer planları yapay zekaya takıldı.
Üç futbolcu ilk kez milli davet aldı

Üç futbolcu ilk kez milli davet aldı

​Stefan Kuntz, A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunu açıkladı.
İbrahim Kalın Der Spiegele konuştu: Rusya ve ABD’ye Suriye’ye girme hakkı tanındıysa Türkiye de aynı hakka sahip

​1 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Yağmurun etkisiyle trafik arttı: İşte yoğunluk oranı...

​Ticaret Bakanı Muş: Aylık bazda 20 milyar dolar eşiğini aştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te hitap ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.