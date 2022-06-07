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Türk futbol tarihinde bir ilk gerçekleşiyor: Yabancı sermaye tarihi kulübü yönetecek

Türkiye'de futbol kulüplerinin satılması konusu son günlerde oldukça gündemde. Bunun sebebi ise Göztepe'nin satışıyla ilgili görüşmelerde artık sona gelinmesi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk futbol tarihinde bir ilk gerçekleşiyor: Yabancı sermaye tarihi kulübü yönetecek
Göztepe gelecek sezon 1. ligde mücadele edecek.

Danimarkalı Rasmus Ankersen, Göztepe'nin satışı için İzmir'de. Uzun süredir kulüple ilgili görüşmelerde bulunan ve bilgiler alan Ankersen kısa süre içerisinde kulübün yönetimini alacak.

Önceki günlerde Göztepe-Altay maçını tribünlerde izleyen ve kulübün tesislerini gezen Ankersen'in İzmir'e ve Göztepe'ye hayran kaldığı öğrenilirken takımın Süper Lig'den düşmesine rağmen yatırımdan vazgeçmeyeceği belirtildi.

Danimarkalıların Göztepe için kısa ve uzun vadeli planlar hazırladığı aktarılırken gelecek sezon takımın başına Hüseyin Eroğlu'yu getirmek istedikleri ifade edildi.

Öte yandan Afrika'da ciddi yatırımları bulunan Ankersen'in bu bölgelerden de gelecek vadeden oyuncuları Göztepe'de kullanmayı düşündüğü aktarıldı.
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