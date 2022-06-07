Türk futbol tarihinde bir ilk gerçekleşiyor: Yabancı sermaye tarihi kulübü yönetecek

Ekonomi

Üreticiye dört dörtlük koruma

Çay ve hububatta verdiği taban fiyatlarla üreticilerin yüzünü güldüren hükümet, ekilen alanları artırmak ve üreticiyi korumak için yeni adımlar atacak. Buna göre; Tarım Kanunu uyarınca fark ödemesi yapılması, gelir koruma sigortası uygulanması, desteklerin sadeleştirilmesi, ekim öncesinde destek ile hasat sonrasında fark ödemesi ile çiftçi korunacak.