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Türk futbolseverler milli takım maçında onu ilk defa ıslıkladı

A Milli Takımımızın Hollanda ile oynadığı karşılaşmada teknik heyet ve futbolcular taraftarlar tarafından yuhalandı. Ay-Yıldızlı ekibimizde takım kaptanı Burak Yılmaz'ın oyuncu değişikliği sırasında ıslıklanması ise dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk futbolseverler milli takım maçında onu ilk defa ıslıkladı
Hollanda'daki Türk taraftarlar, milli takım oyuncularına tepki gösterdi.

A Milli Takımımızın kaptanı Burak Yılmaz, Hollanda maçında oyundan alınırken taraftarların ıslıklarıyla karşılaştı.

Son dönemlerde milli takımın en önemli kozu olan ve taraftarların desteğini alan tecrübeli futbolcunun ıslıklar altında sahadan çıkması dikkat çekti.

Oyundan çıkarken taraftarların ıslıklarıyla karşılaşan oyuncunun moralinin oldukça bozulduğu gözlemlendi.

Burak Yılmaz'ın yerine Kerem Aktürkoğlu sahaya dahil olurken Hollanda'daki futbolseverler genç oyuncuya destek tezahüratlarında bulundu.

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