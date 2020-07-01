SÜPER LİG

Türk futbolunu yakından ilgilendiren toplantı sona erdi: Yabancı sınırı mı geliyor?

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği arasındaki kritik görüşme sona erdi. Toplantıda yeni sezon planlaması ve yabancı sınırlamasının görüşüldüğü öğrenildi. Federasyonun yeni sezondan itibaren Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısını azaltma yoluna gideceği ve bu yönde kararlar alması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TFF

TFF

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezon öncesinde Kulüpler Birliği ile kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede yeni sezon planlaması ve yabancı sınırlaması ihtimalleri görüşüldü.

Süper Lig'de uzun zamandır uygulanan 14+14 kuralının değişmesi beklenirken buna dair önemli iddialar basında yer almaya başladı.

NTV'de yer alan habere göre Süper Lig’de yabancı kuralının önümüzdeki 3 sezonda, kademeli olarak 12, 10 ve 8’e düşürülmesi planlanıyor.

Sahada en fazla 8 yabancının olacağı bir sistem düşünülürken aynı zamanda altyapıdan 1 ya da 2 futbolcunun da 11’de olma zorunluluğu olacak.

Süper Lig'deki yabancı kuralının detayları nelerdi? Yabancı kuralı nasıl uygulanıyor?

  • Süper Lig’de uygulanan mevcut yabancı kuralına göre kulüpler 28 kişilik kadrolarında en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurabiliyor. 21 kişilik maç kadrosunda ise en fazla 12 yabancı futbolcuya yer verilebiliyor. Yerli futbolcu kontenjanında ise bir sınırlama yok. Kulüpler kadrolarını istedikleri kadar yerli futbolcu bulundurabiliyor.

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