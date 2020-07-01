Türk futbolunu yakından ilgilendiren toplantı sona erdi: Yabancı sınırı mı geliyor?

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezon öncesinde Kulüpler Birliği ile kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede yeni sezon planlaması ve yabancı sınırlaması ihtimalleri görüşüldü.

Süper Lig'de uzun zamandır uygulanan 14+14 kuralının değişmesi beklenirken buna dair önemli iddialar basında yer almaya başladı.

NTV'de yer alan habere göre Süper Lig’de yabancı kuralının önümüzdeki 3 sezonda, kademeli olarak 12, 10 ve 8’e düşürülmesi planlanıyor.

Sahada en fazla 8 yabancının olacağı bir sistem düşünülürken aynı zamanda altyapıdan 1 ya da 2 futbolcunun da 11’de olma zorunluluğu olacak.

#SüperLig’de yabancı kuralının önümüzdeki 3 sezonda, kademeli olarak 12, 10 ve 8’e düşürülmesi planlanıyor.



Yeni düzenleme hakkında ne düşünüyorsun? pic.twitter.com/agW2OZmXCe — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 1, 2020

Süper Lig'deki yabancı kuralının detayları nelerdi? Yabancı kuralı nasıl uygulanıyor?