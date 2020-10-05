SÜPER LİG

Türk futbolunun 'Birlo'su aktif futbol kariyerini sonlandırdı

Galatasaray'ın eski futbolcularından Bilal Kısa aktif futbol hayatını sonlandırma kararını açıkladı. Deneyimli oyuncu duygusal bir veda mesajı paylaştı.

Haber Merkezi İHA
Bilal Kısa, Akhisarspor'da geçirdiği başarılı süreçten sonra Galatasaray'a transfer olmuştu.

Bilal Kısa, Akhisarspor'da geçirdiği başarılı süreçten sonra Galatasaray'a transfer olmuştu.

37 yaşındaki futbolcu Bilal Kısa, profesyonel futbol hayatını sona erdirdiğini açıkladı.

Deneyimli futbolcu Bilal Kısa, profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Kısa şöyle yazdı;

  • "19 sene profesyonel olarak oynadığım futbolu bugün itibari ile bırakmış bulunuyorum. Osmancıkgücü, Yücespor, Fenerbahçe, İzmirspor, Malatyaspor, Ankaraspor, Ankaragücü, Karşıkıya, Karabükspor, Bursaspor ve Boluspor’un tüm yöneticilerine, taraftarlarına, çalışanlarına ve sahada birlikte ter döktüğüm futbolcu kardeşlerime, ayrıca Türkiye Kupası’nı ve Süper Kupayı kazandığım ve unutamayacağım anlar yaşadığım Akhisarspor ve Galatasaray’a ve büyük taraftarına, bu süreçte benim daim yanıma olan aileme, eşime ve çocuklarıma teşekkür ederim. Bu veda benim için çok zor olsa da yeni bir kariyerin başlangıcı olacağı için heyecanlıyım. Tekrardan futbolun içinde görüşmek üzere"

37 yaşındaki futbolcu kariyerinde Galatasaray ve Akhirsaspor ile 2’şer kez Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa’yı kazandı.

Bilal Kısa, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun özel isteğiyle Galatasaray'a transfer olmuştu.
Bilal Kısa, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun özel isteğiyle Galatasaray'a transfer olmuştu.

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