Türk futbolunun sönen yıldızı: 26 yaşında kulüpsüz kaldı

Türk futbolunda birçok oyuncu çıkış yaptığı dönemleri arıyor. Onlardan biri de Orkan Çınar. 2017 yılında 450 bin euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olan futbolcu şimdilerde ise kulüpsüz kaldı.

Beşiktaş'taki ilk döneminde şans bulduğu maçlarda dikkat çeken Orkan Çınar sonrasında ise bu gelişimi sürdüremedi. Siyah beyazlılarda tutunamayan oyuncu, Adana Demirspor'a kiralık olarak gönderildi. Sonrasında bedelsiz şekilde kulüpten ayrılan futbolcu, Ankaragücü ve Adanaspor formaları giydi.