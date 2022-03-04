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Türk futbolunun sönen yıldızı: 26 yaşında kulüpsüz kaldı

2017 yılında Süper Lig ekibi Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Orkan Çınar, büyük umutlarla geldiği İstanbul'da tutunamadı. Siyah beyazlı forma ile şans bulduğu ilk dönemde etkili oyunlar oynayan ve futbolseverleri heyecanlandıran 26 yaşındaki oyuncu artık kulüpsüz konumda.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk futbolunun sönen yıldızı: 26 yaşında kulüpsüz kaldı
Orkan Çınar, 2017 yılında Beşiktaş'a transfer oldu.

Türk futbolunda birçok oyuncu çıkış yaptığı dönemleri arıyor. Onlardan biri de Orkan Çınar. 2017 yılında 450 bin euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olan futbolcu şimdilerde ise kulüpsüz kaldı.

Beşiktaş'taki ilk döneminde şans bulduğu maçlarda dikkat çeken Orkan Çınar sonrasında ise bu gelişimi sürdüremedi. Siyah beyazlılarda tutunamayan oyuncu, Adana Demirspor'a kiralık olarak gönderildi. Sonrasında bedelsiz şekilde kulüpten ayrılan futbolcu, Ankaragücü ve Adanaspor formaları giydi.

  • 2021'in Kasım ayında Adanaspor'dan ayrılan futbolcu, devre arası transfer döneminde kulüp bulamadı. Henüz 26 yaşında olan futbolcunun potansiyeli ve şuan ki mevcut durumu futbolseverleri şaşkına uğrattı.
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