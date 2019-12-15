Türk sporunda yeni bir sayfa açılıyor

Bakan Kasapoğlu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelik spor camiası tarafından sevinçle karşılanacağını söyledi.

Yönetmeliklerin çözüm odaklı ve kapsayıcı temelli olduğunu kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Yürürlüğe giren yönetmeliklerle sporumuza yeni bir soluk kazandıracağız" dedi.

Türk sporunun gelişimi ve gençlerin spora yönlendirilmesi noktasında Bakanlık olarak hummalı bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Her şey sporumuzun daha iyi yerlere gelmesi için. Sporumuzun tüm paydaşlarına en iyi imkanları sağlayarak yarınlarımıza daha güçlü ve emin adımlarla ilerlemeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Yönetmelikte neler yer alıyor?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Antrenör Eğitimi Yönetmeliği ile Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği ile ilgili yaptığı açıklama şöyle;

"Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği kapsamında ilgili federasyon tarafından spor dalının fiziksel efor gerektirmediği yönünde karar alınması halinde, sağlık raporuna ihtiyaç olmaksızın lisans, vize ve transfer işlemlerinde yazılı beyan yeterli olacak.

İlk lisans alma dışında vize ve transfer işlemlerinde "Sağlık Raporu" şartı kaldırılıyor.

Tüm federasyonlar için ilk lisans alma dışında vize ve transfer işlemlerinde "Sağlık Raporu" şartı kaldırılarak beyan imkanı getirildi.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikte kurallar her federasyon için geçerli iken yeni yönetmelikte birlikte her federasyona özelliğine göre lisans, vize ve transfer kuralı belirleme imkanı getirildi.

Sporculara her spor dalında ayrı kulüpte lisans alma imkanı getirilen yönetmeliğe göre, Kulüpte ilgili spor dalının kapanması halinde başka bir kulüpte lisans alma imkanı da getirildi.

Sporculara e-Devlet üzerinden lisans alma imkanı sağlanıyor

e-Devlet üzerinden sporculara lisans alma imkanı sağlanan yönetmelikte, ligleri bulunan federasyonlar için bu liglerde yer alacak sporcularının lisans, vize ve transfer işlemlerini yapmalarına imkan sağlanmıştır.

Yönetmelik kapsamında sporcu lisans işlemlerinin ve kayıtların Bakanlık bilişim sistemi üzerinden yürütülmesi zorunluluğu getirilerek istatistiklerin daha kesin ve sağlıklı alınması ve arşivlenmesi imkanına kavuşuldu.

Kişilere yarışmalara ve zihinsel ve fiziksel gelişimlerini sağlamak, eğlenmek amacıyla "Sporcu Lisansı ve "Sporcu Kartı" alma imkanı tanıyan yönetmelik çerçevesinde yarışmalara katılan kişiler dışında diğer faaliyetlere katılan kişilerin kayıt altına alınmasına ve sayısının tespitine imkan sağlandı.

Antrenörlere ilişkin yeni düzenlemeler

Ülkemizdeki yaklaşık 265 bin antrenör ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde çalışan yaklaşık 5 bin antrenöre daha sistemli ve kapsamlı eğitimlerin verileceği antrenör eğitim yönetmeliği ise Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Uzun süren çalışmalar sonucunda birçok üniversite ve spor federasyonlarının da görüşleri alınarak hazırlanan yönetmelikte yapılan başlıca değişiklikler şöyle;