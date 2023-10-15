Üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonası'nda boy göstereceğiz.
A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu yedinci maçında Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup ederek 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılmaya hak kazandı.
Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Yunus Akgün, 83. dakika ile 90+2. dakikada Cenk Tosun ve 87. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
A Milli Futbol Takımı, üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek.
58. dakikada Cenk Özkacar’ın sol kanattan penaltı noktasına doğru çevirdiği topu Yunus kontrol edip sert vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
67. dakikada sağ kanattan gelişen Letonya atağında ceza sahasına yapılan ortaya müsait pozisyondaki Uldrikis dokunmak istedi ancak kaleci Uğurcan son anda araya girerek gole izin vermedi.
83. dakikada Zeki’nin sağ kanattan arka direğe yaptığı ortaya Cenk Tosun müsait pozisyonda kafa vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi. 2-0
87. dakikada sağ kanattan ceza sahasına doğru topla birlikte kat eden Yusuf savunma arkasına sarkan Kerem’e pasını çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0
90 2. dakikada rakip yarı alanda topu kapan İsmail sağdan ceza sahasına girip boş pozisyondaki Cenk Tosun’a pasını aktardı. Cenk rahat bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 4-0
Bu sonuçla birlikte D grubunda Türkiye 16 puanla liderlik koltuğunda yer alırken Galler sahasında Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi.
Türkiye, D Grubu'ndaki 8. ve son müsabakasında 21 Kasım'da Galler ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Almanya’da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası’nda gitme hakkını kazanan A Milli Futbol Takımı, tarihinde 6. kez bu organizasyona katılacak. İlk kez 1996 yılındaki turnuvaya katılan milliler o tarihten sonra 2000, 2008, 2016 ve 2020 yıllarındaki organizasyonlara katıldı.
İç sahada Letonya'yı 4-0 mağlup ederek tarihimizde ilk kez iç sahada Letonya'yı yendik.
Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek tarihimizde Hırvatistan'ı ilk kez deplasmanda yendik.