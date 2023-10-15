Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Yunus Akgün, 83. dakika ile 90+2. dakikada Cenk Tosun ve 87. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

67. dakikada sağ kanattan gelişen Letonya atağında ceza sahasına yapılan ortaya müsait pozisyondaki Uldrikis dokunmak istedi ancak kaleci Uğurcan son anda araya girerek gole izin vermedi.

87. dakikada sağ kanattan ceza sahasına doğru topla birlikte kat eden Yusuf savunma arkasına sarkan Kerem’e pasını çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0

Bu sonuçla birlikte D grubunda Türkiye 16 puanla liderlik koltuğunda yer alırken Galler sahasında Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi.

Türkiye, D Grubu'ndaki 8. ve son müsabakasında 21 Kasım'da Galler ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Almanya’da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası’nda gitme hakkını kazanan A Milli Futbol Takımı, tarihinde 6. kez bu organizasyona katılacak. İlk kez 1996 yılındaki turnuvaya katılan milliler o tarihten sonra 2000, 2008, 2016 ve 2020 yıllarındaki organizasyonlara katıldı.