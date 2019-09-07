Türkiye-Andorra
MİLLİ TAKIM

Türkiye-Andorra

2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde A Milli Futbol Takımımız Vodafone Park'ta Andorra'yı konuk ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
A Milli Futbol Takımımız, Vodafone Park'ta Andorra'yı konuk ediyor.

A Milli Futbol Takımımız, Vodafone Park'ta Andorra'yı konuk ediyor.

Fotoğraf: Yeni Şafak

2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde A Milli Futbol Takımımız Vodafone Park'ta Andorra'yı konuk ediyor.

Karşılaşmanın 3 boyutlu canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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