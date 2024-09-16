Türkiye Futbol Federasyonu kulüplerden 'sabır' istedi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin beklentilerini karşılamak için çalışıldığını, bu süreçte sabrın çok önemli olduğunu ifade etti.





TFF'nin internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Tüm spor kamuoyunun bildiği üzere, bu yola çıkarken futbol ailesine adaletli, ilkeli bir şekilde herkese eşit mesafede duracağımızı ve kardeşlik iklimini koruyacağımızı vurguladık. Bu duruşumuzdan taviz vermeden yürümeye devam etmek ve Türk futbolunun marka değerini layık olduğu yere taşımak en temel hedefimizdir. Göreve gelmemizle birlikte uzun zaman sonra oluşan güven ve umut iklimiyle beraber var olan beklentilerin farkındayız. Bu beklentileri doğal karşılamakla beraber sabırlı olunması önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.





Türk futbolunda kazananların, konuşanlar değil çalışanlar olacağına vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



