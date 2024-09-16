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Spor

Türkiye Futbol Federasyonu kulüplerden 'sabır' istedi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun, eşitlik ve kardeşlik iklimine vurgu yapılan açıklamasında, "Yönetim olarak, tüm paydaşlarla bir araya gelerek, iletilen beklentileri karşılamak adına samimiyetle ve kararlılıkla çalıştığımızı ifade etmek isteriz" denildi.

13:30 - 16/09/2024 Pazartesi
AA
TFF
TFF

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin beklentilerini karşılamak için çalışıldığını, bu süreçte sabrın çok önemli olduğunu ifade etti.


TFF'nin internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Tüm spor kamuoyunun bildiği üzere, bu yola çıkarken futbol ailesine adaletli, ilkeli bir şekilde herkese eşit mesafede duracağımızı ve kardeşlik iklimini koruyacağımızı vurguladık. Bu duruşumuzdan taviz vermeden yürümeye devam etmek ve Türk futbolunun marka değerini layık olduğu yere taşımak en temel hedefimizdir. Göreve gelmemizle birlikte uzun zaman sonra oluşan güven ve umut iklimiyle beraber var olan beklentilerin farkındayız. Bu beklentileri doğal karşılamakla beraber sabırlı olunması önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.


Türk futbolunda kazananların, konuşanlar değil çalışanlar olacağına vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Yönetim olarak, tüm paydaşlarla bir araya gelerek, iletilen beklentileri karşılamak adına samimiyetle ve kararlılıkla çalıştığımızı ifade etmek isteriz. Özellikle belirtmek isteriz ki Türk futbolunun kazananları, çok konuşanlardan ziyade çok çalışanlar ve bu doğrultuda iyi niyetle çaba sergileyenler olacaktır. Herkesin ortak arzusu olan adalet, güven ve kardeşlik ikliminin tesisi, yalnızca bizim değil; hepimizin aynı zamanda futbol ailesine mensup her bir ferdin sorumluluk ve görev bilinci içerisinde hareket etmesini gerektirmektedir."

#TFF
#Süper Lig
#Türkiye Futbol Federasyonu
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