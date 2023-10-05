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Spor

Türkiye 18 Kasım'da Almanya ile karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı'nın, 18 Kasım Cumartesi günü Berlin'de oynanacak özel maçta Almanya ile kozlarını paylaşacak.

13:07 . 5/10/2023 Thursday
AA
Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak.

Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak.

Almanya Futbol Federasyonundan (DFB) yapılan açıklamada, Almanya'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) öncesi evindeki son milli maçında, 18 Kasım'da Türkiye'yi ağırlayacağı aktarıldı.


Müsabakanın, EURO 2024'ün finalinin oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı'nda yapılacağı ve (TSİ) 22.45'te başlayacağı kaydedildi.


Karşılaşma biletlerinin 9 Ekim Pazartesi gününden itibaren genel satışa çıkarılacağı, DFB Taraftar Kulübü üyelerinin ise biletlerini hemen alabileceği belirtildi.


TFF de duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), müsabaka ile ilgili bilgilendirme yaptı.


Federasyondan yapılan açıklamada:

"Türkiye ile Almanya, daha önce A milli düzeyde 13'ü resmi, 8'i özel olmak üzere toplam 21 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda A Milli Takım'ımız 3 kez galibiyete ulaşırken, 4 maç berabere bitti, 14 maç ise Almanya'nın üstünlüğü ile sonuçlandı. 18 Kasım'daki özel maçın oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı, geçmişte Türkiye ile Almanya arasındaki üç karşılaşmaya ev sahipliği yaptı. İki takım tarihteki ilk maçını 17 Haziran 1951'de burada oynadı ve müsabaka ay-yıldızlıların 2-1'lik zaferiyle sona erdi. Bu maç, aynı zamanda A Milli Takım'ımızın unutulmaz kaptanı Turgay Şeren'in yaptığı kurtarışlarla 'Berlin Panteri' unvanını kazandığı müsabaka oldu. 26 Ekim 1983 ve 8 Ekim 2010 tarihlerinde bu stadyumda oynanan karşılaşmalarda ise gülen taraf Almanya oldu"


Öte yandan, 21 Kasım'da A Milli Takım, EURO 2024 elemelerinde Galler'e konuk olacak, Almanya ise Viyana'da Avusturya ile özel maça çıkacak.




#Türkiye
#Almanya
#hazırlık maçı
#Euro 2024
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