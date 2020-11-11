Türkiye-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç ne zaman?
A Milli Futbol Takımı’nın rakibi Hırvatistan
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi mücadeleleri öncesinde Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye-Hırvatistan maçına dair bütün gelişmeleri haberimizden ve Yeni Şafak Spor'dan takip edebilirsiniz.
Haber MerkeziİHA
A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi öncesinde Hırvatistan ile özel maçta karşılaşacak. Milliler bugüne kadar Hırvatistan ile 9 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda ay-yıldızlılar 1 galibiyet elde ederken, 3 kez de mağlup oldu. 5 karşılaşmada ise berabere kaldı. 2008 Avrupa Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde normal süresi 0-0, uzatmaların da 1-1 sona ermesinin ardından milliler penaltı atışlarıyla üst tura çıkmıştı. Milliler, Hırvatistan ağlarına 6 gol gönderirken, kalesinde ise 10 gol gördü.
Türkiye-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
A Milli Futbol Takımımız, özel maçta bugün sahasında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park’ta oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak ve TRT Spor’dan naklen yayımlanacak. Maçı Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek.
Uluslar Ligi'nde rakibimiz Rusya ve Macaristan: Milli maç ne zaman?
Ay-yıldızlı ekip, Hırvatistan maçının ardından UEFA Uluslar Ligi’nde 15 Kasım Pazar günü İstanbul’da Rusya, 18 Kasım Çarşamba günü de deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Takım’ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe) Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Mert Çetin (Hellas Verona), Merih Demiral (Juventus), Caner Erkin (Fenerbahçe), Ozan Kabak (Schalke 04), Ömer Bayram (Galatasaray) Orta saha: Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Cengiz Ünder (Leicester City), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karacan (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Berkay Özcan (Medipol Başakşehir), Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)
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