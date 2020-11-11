A Milli Futbol Takımı’nın rakibi Hırvatistan

A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi öncesinde Hırvatistan ile özel maçta karşılaşacak. Milliler bugüne kadar Hırvatistan ile 9 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda ay-yıldızlılar 1 galibiyet elde ederken, 3 kez de mağlup oldu. 5 karşılaşmada ise berabere kaldı. 2008 Avrupa Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde normal süresi 0-0, uzatmaların da 1-1 sona ermesinin ardından milliler penaltı atışlarıyla üst tura çıkmıştı. Milliler, Hırvatistan ağlarına 6 gol gönderirken, kalesinde ise 10 gol gördü.

Türkiye-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımımız, özel maçta bugün sahasında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park’ta oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak ve TRT Spor’dan naklen yayımlanacak. Maçı Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek.

Şenol Güneş Hırvatistan maçında oynatmayacağı ismi açıkladı Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, Hırvatistan ile oynanacak özel maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Başarılı çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;"İki maçı kazanmamız gerekiyor""Avrupa Şampiyonası öncesi hem kendimizi görmek, hem kazanmak istiyoruz. Hazırlık maçlarında rakiplerimizi ona göre seçiyoruz. Hırvatistan, Almanya, yakın zamanda Belçika ile görüşebiliriz, istekleri var. Hırvatistan güçlü bir takım ama bu biraz hazırlık maçı olacak. Uluslar Ligi'nden çıkabilmemiz için Macaristan ve Rusya maçlarını kazanmamız gerekiyor. Önümüzdeki 3 maçta ülkemizi en iyi şekilde temsil edip sahadan en iyi sonuçlarla ayrılmak istiyoruz.""Gökhan'a kapımız açık""Gökhan Gönül de bizim için çok önemli bir futbolcu. Gökhan da Türkiye'nin bir evladı. Herkese kapımız açık ve bu her oyuncuyu her şekilde alacağımız anlamına gelmez. Herkesin içine sinen doğru işler yapacağız."A Milli Takım'da değişiklik: Altay Bayındır kadroya alındı"Uğurcan Çakır ile başlayıp sonradan Altay'a şans vermeyi düşünüyorum""Altay Bayındır'ın Ümit Milli Takım'da oynamasını istiyordum ama Gökhan Akkan'ın sakatlığı olunca çağırdık. Zaten izlediğimiz oyuncu. Mert Günok'u düşünmüyorum bu maçta. Uğurcan Çakır ile başlayıp sonradan Altay'a şans vermeyi düşünüyorum.""Cenk'i değerlendirebiliriz""Çağlar Söyüncü'nün oynaması zor, Burak Yılmaz ve Kenan Karaman'ın hafif sakatlıkları var. Cenk Tosun oynamaya başladı, onu değerlendirebiliriz."Şenol Güneş'ten Arda Turan'a yeşil ışık

Uluslar Ligi'nde rakibimiz Rusya ve Macaristan: Milli maç ne zaman?

Ay-yıldızlı ekip, Hırvatistan maçının ardından UEFA Uluslar Ligi’nde 15 Kasım Pazar günü İstanbul’da Rusya, 18 Kasım Çarşamba günü de deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım’ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Mert Çetin (Hellas Verona), Merih Demiral (Juventus), Caner Erkin (Fenerbahçe), Ozan Kabak (Schalke 04), Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha: Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Cengiz Ünder (Leicester City), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karacan (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Berkay Özcan (Medipol Başakşehir), Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

A Milli Takım'da değişiklik: Altay Bayındır kadroya alındı Hazırlık maçında Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi'nde ise Rusya ve Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa giren milli takımda kaleci Gökhan Akkan ve orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün tıbbi nedenlerle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.Açıklamada, Ümit Milli Takım'a çağrılan kaleci Altay Bayındır'ın ise A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildiği aktarıldı.Şenol Güneş'ten Arda Turan'a yeşil ışıkMilli Takım kadrosunda büyük sürprizler: Şenol Güneş inadından vazgeçti