Spor Türkiye-Karadağ maçının biletleri satışa çıktı İşte fiyatlar
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Türkiye-Karadağ maçının biletleri satışa çıktı: İşte fiyatlar

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 1 Eylül Çarşamba günü sahasında Karadağ ile yapacağı maçın genel bilet satışı başladı.

Haber Merkezi AA
Türkiye-Karadağ maçının biletleri satışa çıktı: İşte fiyatlar
Milliler G Grubu'nda zirvede yer alıyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak Türkiye-Karadağ karşılaşmasının bilet fiyatlarının 15, 35 ve 100 lira olduğu belirtildi.

Açıklamada, stat kapasitesinin yüzde 50'si oranında ev sahibi takım taraftarları için satışa sunulan biletlerin "www.passo.com.tr", Passo Mobil Uygulama ve Beşiktaş Park Passolig Gişeleri'nden satın alınabileceği aktarıldı.

Bilet satışlarında Passolig zorunluluğunun aranmayacağı kaydedildi.

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