Türkiye-Karadağ maçının biletleri satışa çıktı: İşte fiyatlar

Hayat

Osmanlı mutfağı yemekleri turistleri mest ediyor

Osmanlı döneminde Mehmet Kamil tarafından kaleme alınan ve 1844’te yayımlanan Melceü’t Tabbahin (Aşçıların Sığınağı), Osmanlı mutfak kültürünü günümüze ulaştırıyor. Sultanahmet'te bir restoranın kütüphanesinde yer alan ve geleneksel yemeklerin yapımında bugün uygulanan yanlışların doğrularını içeren Melceü’t Tabbahin, Osmanlı mutfağındaki birbirinden farklı yemekleri gözler önüne seriyor. Osmanlı yemek kitabı tarifi ile yapılan birbirinden lezzetli yemekler turistleri mest ediyor.