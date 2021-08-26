Türkiye-Karadağ maçının biletleri satışa çıktı: İşte fiyatlar

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak Türkiye-Karadağ karşılaşmasının bilet fiyatlarının 15, 35 ve 100 lira olduğu belirtildi.
Açıklamada, stat kapasitesinin yüzde 50'si oranında ev sahibi takım taraftarları için satışa sunulan biletlerin "www.passo.com.tr", Passo Mobil Uygulama ve Beşiktaş Park Passolig Gişeleri'nden satın alınabileceği aktarıldı.
Bilet satışlarında Passolig zorunluluğunun aranmayacağı kaydedildi.
A Millî Takımımızın Karadağ ile 1 Eylül Çarşamba günü saat 21.45'te Beşiktaş Park'ta oynayacağı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçının genel bilet satışı başladı. 👉 https://t.co/JwJKiffePe pic.twitter.com/YSP63L6G2y
A Millî Takımımızın Karadağ ile 1 Eylül Çarşamba günü saat 21.45'te Beşiktaş Park'ta oynayacağı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçının genel bilet satışı başladı. 👉 https://t.co/JwJKiffePe pic.twitter.com/YSP63L6G2y— TFF (@TFF_Org) August 26, 2021