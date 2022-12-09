Türkiye Kupası programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası 5. tur programını açıkladı.
Türkiye Kupası'nda program
- Fenerbahçe-İstanbulspor: 20 Aralık Salı Saat 20.00
- Trabzonspor-Samsunspor: 21 Aralık Çarşamba - Saat 19.00
- Beşiktaş-Şanlıurfaspor: 21 Aralık Çarşamba - Saat 21.00
- Galatasaray-Keçiörengücü: 22 Aralık Perşembe - Saat 21.00
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu maç programı açıklandı. pic.twitter.com/y88vyIBtZr
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu maç programı açıklandı. pic.twitter.com/y88vyIBtZr— SPOR (@yenisafakspor) December 9, 2022