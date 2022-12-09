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Türkiye Kupası programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, 20-21-22 Aralık tarihlerinde oynanacak Türkiye Kupası 5.tur programını açıkladı. Programa ve detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Kupası 5.tur maç programı belli oldu, kim ne zaman oynayacak?
Türkiye Kupası

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası 5. tur programını açıkladı.

Türkiye Kupası'nda program

  • Fenerbahçe-İstanbulspor: 20 Aralık Salı Saat 20.00
  • Trabzonspor-Samsunspor: 21 Aralık Çarşamba - Saat 19.00
  • Beşiktaş-Şanlıurfaspor: 21 Aralık Çarşamba - Saat 21.00
  • Galatasaray-Keçiörengücü: 22 Aralık Perşembe - Saat 21.00

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