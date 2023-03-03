Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), çeyrek final maçlarının 4-5-6 Nisan tarihlerinde oynanacağını, fikstürün ve diğer turların daha sonra açıklanacağını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakaları 4-5-6 Nisan tarihlerinde oynanacaktır. Çeyrek Final müsabaka programı ile Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ve Final müsabakalarına ilişkin takvim ise daha sonra ilan edilecektir."