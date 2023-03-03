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Spor

Türkiye Kupası maçlarının oynanacağı tarih belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakalarının 4-5-6 Nisan tarihlerinde oynanacağını açıkladı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
10:15 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarının oynanacağı tarihler açıklandı. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrasında, tarihler yeniden düzenlendi.


Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), çeyrek final maçlarının 4-5-6 Nisan tarihlerinde oynanacağını, fikstürün ve diğer turların daha sonra açıklanacağını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;


"Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakaları 4-5-6 Nisan tarihlerinde oynanacaktır. Çeyrek Final müsabaka programı ile Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ve Final müsabakalarına ilişkin takvim ise daha sonra ilan edilecektir."


#Türkiye Kupası
#çeyrek final
#TFF
26 dakika önce
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Türkiye Kupası maçlarının oynanacağı tarih belli oldu
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