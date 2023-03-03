Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarının oynanacağı tarihler açıklandı. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrasında, tarihler yeniden düzenlendi.
Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), çeyrek final maçlarının 4-5-6 Nisan tarihlerinde oynanacağını, fikstürün ve diğer turların daha sonra açıklanacağını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakaları 4-5-6 Nisan tarihlerinde oynanacaktır. Çeyrek Final müsabaka programı ile Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ve Final müsabakalarına ilişkin takvim ise daha sonra ilan edilecektir."