Türkiye Kupası finali Ali Palabıyık'ın

Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş ile Antalyaspor, yarın İzmir Gürsel Aksel Stadı’nda karşı karşıya gelecek. 20.45’te oynanacak olan mücadelenin hakemi de belli oldu.

Sezonun son resmi karşılaşmasını Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Ali Şansalan ise mücadelede 4. hakem olarak görev alacak.

Final seyircisiz oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi site üzerinden yaptığı açıklamada stada her iki takım için 250'şer kişilik kontenjan ayrıldığı duyuruldu.

TFF'nin açıklaması şu şekilde: "T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 16 Mayıs 2021 tarihinde yayımlanan ve 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" genelgesi sonrasında, Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat kapasitesinin 1/3 oranında seyirci alınmasına ilişkin daha önce alınan karar tekrar değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’ndaki final müsabakası için her iki kulübümüze de 250’şer kişilik kontenjan ayrılmıştır."