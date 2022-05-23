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Türkiye Kupası finalini Halil Umut Meler yönetecek

Kayserispor ile Sivasspor arasında 26 Mayıs Perşembe günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Kupası finalini Halil Umut Meler yönetecek
Halil Umut Meler

Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinin hakemi açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, final karşılaşmasının Halil Umut Meler tarafından yönetileceği duyuruldu.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

  • "Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında 26 Mayıs 2022 Perşembe günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçını Halil Umut Meler yönetecek.
  • Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yasin Kol olacak."
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