Türkiye Kupası finalini Halil Umut Meler yönetecek

Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinin hakemi açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, final karşılaşmasının Halil Umut Meler tarafından yönetileceği duyuruldu.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
- "Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında 26 Mayıs 2022 Perşembe günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçını Halil Umut Meler yönetecek.
- Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yasin Kol olacak."
👕Kayserispor ile Sivasspor arasında 26 Mayıs'ta oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçını Halil Umut Meler yönetecek. pic.twitter.com/7T94Tw696P
👕Kayserispor ile Sivasspor arasında 26 Mayıs'ta oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçını Halil Umut Meler yönetecek. pic.twitter.com/7T94Tw696P— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 23, 2022