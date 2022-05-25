Türkiye Kupası Finali'nin basın toplantısı gerçekleştirildi

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi mücadelenin oynanacağı statta düzenlenen basın toplantısına Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ve Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın yanı sıra takım kaptanları İlhan Parlak ile Ziya Erdal katıldı.

"Kupayı Kazanmak istiyoruz"

Konuşmasına Rıza Çalımbay’ı tebrik ederek başlayan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman final maçıyla ilgili, “Türkiye’nin en büyük kupasının finalini iki Anadolu takımının oynaması son derece anlamlı. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı iki Anadolu şehri; Sivas ve Kayseri bu finali oynayacak. Yarınki maçı iki komşu kentin dostane şekilde geçirmesini temenni ediyorum. İyi bir maç ortaya çıksın, izleyenler iki takımı da alkışlasın. Son oynadığımız Trabzonspor maçının ikinci 90 dakikasında taraftarlarımız önemli rol oynadılar, itici bir güç oldular. Oyuncularımız da bunun karşılığını verdi. Hazırlıklarımızı tamamladık, kupayı da kazanmak istiyoruz. Ziya hocam ve takımına çok büyük saygı duyuyoruz” diye konuştu.

REKLAM

"Hedefimizi kupa olarak belirledik"

"Maç öncesi teknik tarafların konuşulması taraftarı değilim. Her iki takımın oyuncuları da maçın bilincinde. Kayseri olarak, Beşiktaş maçını kazandıktan sonra artık finali oynayıp finalde de kim çıkarsa çıksın hedefimizi kupa olarak belirledik."

"Şehirde inanılmaz bir heyecan var"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise centilmence güzel bir maç olmasını temenni ettiğini belirterek, “Hocamı tebrik ediyorum. Çok güzel sonuçlar alarak finale geldiler. Biz de üst üste 2 senedir Avrupa’ya gidiyoruz. Son zamanlarda üst üste Avrupa’ya giden Anadolu takımı olmadığını düşünüyorum. Güzel bir istikrar yakaladık. Hedefimiz kupaydı, sezona herkesten önce başladık, herkesten sonra bitiriyoruz. Oyuncularımla gurur duyuyorum, bu sıkıntılı döneme rağmen finale kadar getirdik. Şimdi herkes her şeyini koyacak ortaya. Kayserispor kupa almış, biz daha hiç kupa almamışız. Sivasspor’un kupa alması daha anlamlı olur. Şehirde inanılmaz bir heyecan var. Karşımızdaki takım da sıradan bir takım değil. Nasıl bir takım olduğunu çok iyi biliyoruz. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Bence çok güzel maç olacak. İki tarafa da başarılar, ama bizim kupaya daha çok ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

REKLAM

"Sivaslı oyuncular tarih yazacak bilmeleri gerekiyor"

“Final maçlarını futbolcu olarak çok oynadım. Oyuncular kendileri için oynarlar. Bu maçlar telafisi olmayan maçlar. Bu maç 90 dakikada olabilir, 120 dakika da olabilir ona göre kendimizi hazırlıyoruz. Asıl işi belirleyecek olan futbolcu arkadaşlarımız. Maçın gidişatı bu sonucu belirler. Önemli olan tek bir şey var; istemek ve sahada mücadele etmek. Sivaslı oyuncular tarih yazacak, bilmeleri gerekiyor.”