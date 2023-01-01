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Spor
Sivasspor çeyrek finalde
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmasında Sivasspor, Karacabey Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.
16:27 . 17/01/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Sivassporlu futbolcuların sevinci

Sivassporlu futbolcuların sevinci

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, Karacabey Belediyespor'u 2-0 mağlup etti ve çeyrek finale kalmayı başardı.

Açılışı Hakan Arslan yaptı

Zemin çalışması sebebiyle Kayseri'de oynanan müsabakaya hızlı başlayan Süper Lig ekibi, karşılaşmanın ilk golünü 39. dakikada Hakan Arslan ile buldu ve rakibi karşısında 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-0'lık skorla gitti.

Sivasspor net bir skorla çeyrek finale yükseldi

İkinci devrede de oyun üstünlüğünü sürdüren Sivasspor'da 74. dakikada Hakan Arslan, kendisinin ve takımının 2. golünü attı ve farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmanın skorunu belirleyen golü ise 84. dakikada N'Jie attı. Sivasspor, Karacabey Belediyespor karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle adını çeyrek finale yazdırdı.

#Türkiye Kupası
#Sivasspor
#Karabey Belediyespor
1 saat önce
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Sivasspor çeyrek finalde
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