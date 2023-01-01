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Sivassporlu futbolcuların sevinci
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, Karacabey Belediyespor'u 2-0 mağlup etti ve çeyrek finale kalmayı başardı.
Zemin çalışması sebebiyle Kayseri'de oynanan müsabakaya hızlı başlayan Süper Lig ekibi, karşılaşmanın ilk golünü 39. dakikada Hakan Arslan ile buldu ve rakibi karşısında 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-0'lık skorla gitti.
İkinci devrede de oyun üstünlüğünü sürdüren Sivasspor'da 74. dakikada Hakan Arslan, kendisinin ve takımının 2. golünü attı ve farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmanın skorunu belirleyen golü ise 84. dakikada N'Jie attı. Sivasspor, Karacabey Belediyespor karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle adını çeyrek finale yazdırdı.