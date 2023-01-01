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Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekilecek

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları ne zaman çekilecek? Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final maçları ne zaman oynanacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

9:53 . 23/01/2023 Pazartesi
AA
Türkiye Kupası

Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 8 takımın belli olmasının ardından, çeyrek final ve yarı final kuraları çekilecek. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre çeyrek ve yarı final kura çekimi, kupanın yayıncı kuruluşunun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.


Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları ne zaman çekilecek?

Yayıncı kuruluşun medya merkezinde 24 Ekim Salı günü saat 14.00'te başlayacak kura çekiminde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri yer alacak. Kura çekiminde, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor seribaşı olarak katılacak. Kupada çeyrek finale Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Yukatel Kayserispor yükselmişti.


Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final maçları ne zaman oynanacak?

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.


#Türkiye Kupası
#ZTK
#kuraçekimi
2 saat önce
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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekilecek
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