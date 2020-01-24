Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda rakiplerine üstünlük sağlayan GMG Kırklarelispor, Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor ve Galatasaray, çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Trabzonspor - Erzurumspor

Kırklarelispor - Fenerbahçe

Antalyaspor - Sivasspor

Alanyaspor -Galatasaray

Yarı final eşleşmeleri belli oldu

Trabzonspor-Erzurumspor / Kırklarelispor-Fenerbahçe

Antalyaspor-Sivasspor / Alanyaspor-Galatasaray

Kupada çeyrek final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk müsabakaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları da 21, 22 veya 23 Nisan'da yapılacak.

Türkiye Kupası'nda final müsabakası ise 21 Mayıs'ta oynanacak.