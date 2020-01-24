ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kupada çeyrek final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat'ta oynanacak.

Kupada çeyrek final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat'ta oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda rakiplerine üstünlük sağlayan GMG Kırklarelispor, Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor ve Galatasaray, çeyrek finale yükseldi.

  • Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
  • Trabzonspor - Erzurumspor
  • Kırklarelispor - Fenerbahçe
  • Antalyaspor - Sivasspor
  • Alanyaspor -Galatasaray
  • Yarı final eşleşmeleri belli oldu
  • Trabzonspor-Erzurumspor / Kırklarelispor-Fenerbahçe
  • Antalyaspor-Sivasspor / Alanyaspor-Galatasaray

Kupada çeyrek final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk müsabakaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları da 21, 22 veya 23 Nisan'da yapılacak.

Türkiye Kupası'nda final müsabakası ise 21 Mayıs'ta oynanacak.

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