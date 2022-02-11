Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final eşleşmelerinin kura çekimi İstanbul’da gerçekleştirildi.
Kura çekimi törenine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Futbol Hizmetlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.
Çeyrek final tek, yarı final çift maç
Kupada tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakaları sonucunda tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı finalde mücadele edecek.
Organizasyonda çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta yapılacak. Yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan'da, ikinci maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs'ta oynanacak.
Kupada sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.
Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
- Trabzonspor-Antalyaspor
- Sivasspor-Karagümrük
- Alanyaspor-Gaziantep FK
- Beşiktaş-Kayserispor
Yarı final eşleşmeleri ise şöyle:
- Trabzonspor-Antalyaspor / Beşiktaş-Kayserispor
- Alanyaspor-Gaziantep FK / Sivasspor-Karagümrük
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu pic.twitter.com/vTp5ys1fQi
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu pic.twitter.com/vTp5ys1fQi— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 11, 2022