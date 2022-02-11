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Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri çekilen kurayla belirlendi. Çeyrek finalde Beşiktaş, Kayserispor ile, Trabzonspor da Antalyaspor’la eşleşti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Kupasında eşleşmeler belli oldu
Son 16 turu kura çekiminden

Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final eşleşmelerinin kura çekimi İstanbul’da gerçekleştirildi.

Kura çekimi törenine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Futbol Hizmetlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

Çeyrek final tek, yarı final çift maç

Kupada tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakaları sonucunda tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı finalde mücadele edecek.

Organizasyonda çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta yapılacak. Yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan'da, ikinci maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs'ta oynanacak.

Kupada sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.

Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

  • Trabzonspor-Antalyaspor
  • Sivasspor-Karagümrük
  • Alanyaspor-Gaziantep FK
  • Beşiktaş-Kayserispor

Yarı final eşleşmeleri ise şöyle:

  • Trabzonspor-Antalyaspor / Beşiktaş-Kayserispor
  • Alanyaspor-Gaziantep FK / Sivasspor-Karagümrük
Eşleşmeler belli oldu

Eşleşmeler
belli oldu

​Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi.
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