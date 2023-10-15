Türkiye - Letonya
A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında bugün saat 21.45'te Konya'da Letonya ile karşılaşacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
İlk 11'ler
Türkiye:
Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdulkerim, Cenk Özkaçar, İsmail, Hakan, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper.
Letonya:
Ozols, Savalnieks, Dubra, Balodis, Ciganiks, Saveljevs, Tobers, Tonisevs, Jaunzems, Ikaunieks, Uldrikis.
A Milli Takımımız, Letonya'yı mağlup etmesi halinde EURO 2024 biletini alacak.
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25 dakika önce