|
Spor

CANLI| Türkiye - Letonya

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında bugün saat 21.45'te Konya'da Letonya ile karşı karşıya geliyor.

20:33 . 15/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Türkiye - Letonya

Türkiye - Letonya

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında bugün saat 21.45'te Konya'da Letonya ile karşılaşacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.


İlk 11'ler
Türkiye:
Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdulkerim, Cenk Özkaçar, İsmail, Hakan, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper.
Letonya:
Ozols, Savalnieks, Dubra, Balodis, Ciganiks, Saveljevs, Tobers, Tonisevs, Jaunzems, Ikaunieks, Uldrikis.

A Milli Takımımız, Letonya'yı mağlup etmesi halinde EURO 2024 biletini alacak.






#Türkiye
#Letonya
#EURO 2024
25 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fiat 500e fiyatı ve özellikleri