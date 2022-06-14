Spor Türkiye-Litvanya
TRANSFER

Türkiye-Litvanya

A Milli Futbol takımımız, Uluslar C Ligi dördüncü maçında Litvanya’yı konuk edecek. Göztepe Gürsel Aksem Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye-Litvanya
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi'nde dördüncü maçına çıkıyor.

UEFA Uluslar C Ligi’nde mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, grubundaki dördüncü maçında Litvanya’yı konuk ediyor. Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 21.45 itibariyle TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

A Milli Takımımız, çıktığı UEFA Uluslar C Ligi'ndeki ilk maçında İstanbul'da Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Litvanya'yı 6-0 ve son olarak dışarıda Lüksemburg'u 2-0 mağlup etmişti. Ay-Yıldızlı ekibimiz bugün Litvanya’yı da yenerek 4’te 4 yapmak istiyor.

Maçın 11'leri

Türkiye: Altay, Zeki, Kaan, Çağlar, Ferdi, Salih, Hakan, Cengiz, Kerem, Halil, Serdar.

Litvanya: Bartkus, Baravykas, Girdvainis, Klimavicius, Barauskas, Lasickas, Megelaitis, Milasius, Uzela, Golubickas, Cernych.


Zirvedeki kent şaşırtmadı

Zirvedeki kent şaşırtmadı

​Türkiye'de yağışlar geçen yıla göre yüzde 100'den fazla arttı.
Göztepede maç başladı

Göztepe'de maç başladı

​A Milli Takımımız, Litvanya'yı konuk ediyor.
Ersan Şen Kılıçdaroğluna verdi veriştirdi: Ne zaman koltuğu bırakacaksın biraz utan

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki.

​Dışişleri Bakanlığı: Türkiye meşru haklarından taviz vermeyecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.