Türkiye-Litvanya

UEFA Uluslar C Ligi’nde mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, grubundaki dördüncü maçında Litvanya’yı konuk ediyor. Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 21.45 itibariyle TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

A Milli Takımımız, çıktığı UEFA Uluslar C Ligi'ndeki ilk maçında İstanbul'da Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Litvanya'yı 6-0 ve son olarak dışarıda Lüksemburg'u 2-0 mağlup etmişti. Ay-Yıldızlı ekibimiz bugün Litvanya’yı da yenerek 4’te 4 yapmak istiyor.

Maçın 11'leri

Türkiye: Altay, Zeki, Kaan, Çağlar, Ferdi, Salih, Hakan, Cengiz, Kerem, Halil, Serdar.

Litvanya: Bartkus, Baravykas, Girdvainis, Klimavicius, Barauskas, Lasickas, Megelaitis, Milasius, Uzela, Golubickas, Cernych.

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