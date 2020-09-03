Bıraktığımız yerden devam: Millilerimiz bu akşam Sivas'ta Macaristan'ı ağırlayacak
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, uzun bir aradan sonra milli maç heyecanı yaşayacaklarını belirtirken, sakat oyuncuların da takıma dönmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, “Amacımız başarıyla sonuçlandırdığımız EURO 2020 elemelerinin ardından başarılı bir Uluslar Ligi turnuvası geçirmektir” dedi.
Haber MerkeziYeni Şafak
A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli hasretin sona erdiğini hatırlattı ve Macaristan ile yapacakları maçın önemine vurgu yaptı. 10 aya yaklaşan milli hasretin sona ereceğini belirten tecrübeli teknik adam, “Salgın nedeniyle futbol maçları olağanüstü koşullar altında oynandığından, Millî Takımımızın başarısındaki önde gelen unsurlardan biri olan taraftarlarımız çok istememize rağmen maalesef Sivas kentinde oynayacağımız bu ilk A millî maçta stadyumda bizlerle birlikte olamayacak. Yine de tüm Türk halkının coşkulu desteğini teknolojinin nimetlerinden de faydalanıp farklı mecraları kullanarak bize ulaştıracağından eminiz” ifadelerini kullandı.
Uzun süreli sakatlıkları nedeniyle sahalardan ayrı kalan oyuncuların iyileşerek takıma dönmelerinin son derece memnuniyet verici olduğunu kaydeden Şenol Güneş, “A Millî Takım olarak amacımız bıraktığımız yerden devam ederek, başarıyla sonuçlandırdığımız EURO 2020 elemelerinin ardından başarılı bir Uluslar Ligi turnuvası geçirmektir” dedi.
FİNALLER İÇİN ÖNEMLİ TEST OLACAK
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki rakiplerimizin Macaristan, Sırbistan ve Rusya olduğunu ifade eden Güneş, “İlk maçtaki rakibimiz Macaristan, EURO 2016 finallerinde yer almıştı. Şimdi de EURO 2020 finallerine katılabilmek için ekim ayında play-off mücadelesi verecekler. EURO 2020 Elemeleri’nde iç sahada Hırvatistan ve Avrupa Şampiyonası’ndaki rakibimiz Galler’i yenerek dikkat çektiler. Grup liderinin bir üst lige terfi edeceği müsabakalarda, Türkiye Millî Takımı olarak hedefimiz her zaman olduğu gibi ipi önde göğüslemektir. Böylesine seçkin rakiplerle oynayacağımız resmi maçlar da 2021 yılına ertelenen Avrupa Şampiyonası finalleri yolunda ay-yıldızlılarımız için önemli bir test niteliğinde olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.
GENÇLERE VE YENİLERE GÖREV VERECEĞİM
Macaristan maçı öncesi düzenlenen toplantıda Umut Meraş ile birlikte soruları yanıtlayan Şenol Güneş, bugünkü maçta genç ve yeni isimlere görev vereceğini söyledi. Kadro seçimi ile ilgili eleştirilere katılmayan Güneş, “Kulağımız Türkiye’de herkese açık. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu olan herkesin buraya gelme şansı var. Bazı genç arkadaşlarımıza, aramıza yeni katılanlara görev vereceğim. Maçı kazanmak istiyoruz ama aynı zamanda bazı oyuncuları da görmek istiyoruz. Macaristan’ın da tecrübeli oyuncuları var. Kendimize güveniyoruz” diye konuştu.
Türkiye, Uluslar Ligi’nde perdeyi açıyor
Türkiye-Macaristan maçı saat kaçta hangi kanalda?
Yaklaşık 9.5 ay sonra bir karşılaşmaya çıkmaya hazırlanan A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçında bugün Sivas’ta Macaristan ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçında bugün sahasında Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanacak mücadele saat 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak. Maçta, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Artur Dias düdük çalacak. İki takım son hazırlıklarını dün akşam maçın oynanacağı statta yaparken, Macaristan sakatlıklar ve koronavirüs vakaları nedeniyle eksik bir kadroyla Sivas’a geldi. Grubun diğer maçında ise aynı saatte Rusya sahasında, Sırbistan’ı konuk edecek. A Milli Takım, 6 Eylül Pazar günü ise gruptaki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak.
291 GÜN SONRA MİLLİ MAÇ HEYECANI
Türkiye, Macaristan ile yapacağı UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçıyla, 291 gün sonra bir karşılaşmaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekip son maçını, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 10. ve son haftasında, 17 Kasım 2019’da Andorra ile oynamış ve o mücadeleyi 2-0 kazanmıştı. Milli Takım, EURO 2020’nin 1 yıl ertelenmesi ve koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan tedbirlerin ardından, yaklaşık 9,5 ay sonra ilk maçını oynayacak. Ay-yıldızlı ekip, Macaristan mücadelesi ile 2020 yılındaki ilk maçına çıkacak.
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