Bıraktığımız yerden devam: Millilerimiz bu akşam Sivas'ta Macaristan'ı ağırlayacak

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli hasretin sona erdiğini hatırlattı ve Macaristan ile yapacakları maçın önemine vurgu yaptı. 10 aya yaklaşan milli hasretin sona ereceğini belirten tecrübeli teknik adam, “Salgın nedeniyle futbol maçları olağanüstü koşullar altında oynandığından, Millî Takımımızın başarısındaki önde gelen unsurlardan biri olan taraftarlarımız çok istememize rağmen maalesef Sivas kentinde oynayacağımız bu ilk A millî maçta stadyumda bizlerle birlikte olamayacak. Yine de tüm Türk halkının coşkulu desteğini teknolojinin nimetlerinden de faydalanıp farklı mecraları kullanarak bize ulaştıracağından eminiz” ifadelerini kullandı.

Uzun süreli sakatlıkları nedeniyle sahalardan ayrı kalan oyuncuların iyileşerek takıma dönmelerinin son derece memnuniyet verici olduğunu kaydeden Şenol Güneş, “A Millî Takım olarak amacımız bıraktığımız yerden devam ederek, başarıyla sonuçlandırdığımız EURO 2020 elemelerinin ardından başarılı bir Uluslar Ligi turnuvası geçirmektir” dedi.

Ivan Rakitic Sevilla'ya geri döndü Barcelona ve Sevilla kulüplerinden yapılan yazılı açıklamalarda, Rakitic'in transferinden dolayı Katalan kulübüne 1,5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği ve alınacak başarılara bağlı olarak 9 milyon euroluk ek ödemenin de olabileceği bildirildi.Orta sahada oynayan 32 yaşındaki Hırvat futbolcunun Sevilla ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi. 2011-2014 yılları arasında Sevilla'da forma giyen Rakitic, 149 maçta 32 gol atmıştı.UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Sevilla, transfer döneminde şimdiye kadar Oscar Rodriguez, Suso ve Ivan Rakitic'i kadrosuna kattı.Barcelona'da kavga çıkartan istek: "10 numarayı ben istiyorum"😉🔙 ¿Te acuerdas de tu primer gol con el @SevillaFC, @ivanrakitic? Una historia de amor que continúa... 😍 pic.twitter.com/9CzWZP363R— LaLiga (@LaLiga) September 1, 2020

FİNALLER İÇİN ÖNEMLİ TEST OLACAK

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki rakiplerimizin Macaristan, Sırbistan ve Rusya olduğunu ifade eden Güneş, “İlk maçtaki rakibimiz Macaristan, EURO 2016 finallerinde yer almıştı. Şimdi de EURO 2020 finallerine katılabilmek için ekim ayında play-off mücadelesi verecekler. EURO 2020 Elemeleri’nde iç sahada Hırvatistan ve Avrupa Şampiyonası’ndaki rakibimiz Galler’i yenerek dikkat çektiler. Grup liderinin bir üst lige terfi edeceği müsabakalarda, Türkiye Millî Takımı olarak hedefimiz her zaman olduğu gibi ipi önde göğüslemektir. Böylesine seçkin rakiplerle oynayacağımız resmi maçlar da 2021 yılına ertelenen Avrupa Şampiyonası finalleri yolunda ay-yıldızlılarımız için önemli bir test niteliğinde olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

GENÇLERE VE YENİLERE GÖREV VERECEĞİM

Macaristan maçı öncesi düzenlenen toplantıda Umut Meraş ile birlikte soruları yanıtlayan Şenol Güneş, bugünkü maçta genç ve yeni isimlere görev vereceğini söyledi. Kadro seçimi ile ilgili eleştirilere katılmayan Güneş, “Kulağımız Türkiye’de herkese açık. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu olan herkesin buraya gelme şansı var. Bazı genç arkadaşlarımıza, aramıza yeni katılanlara görev vereceğim. Maçı kazanmak istiyoruz ama aynı zamanda bazı oyuncuları da görmek istiyoruz. Macaristan’ın da tecrübeli oyuncuları var. Kendimize güveniyoruz” diye konuştu.

Başpehlivan Hakkı Aygün silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Olay, saat 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi, Cebesoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Yağlı güreş sporcusu başpehlivan Hakkı Aygün'ün seyir halindeki otomobilini durduran kişi, ardından tabancayla göğüs bölgesine ateş etti.Saldırgan olay yerinden ayrılırken, görgü tanıkları 112'yi aradı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülen Hakkı Aygün, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Başpehlivan Aygün'ün cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay sonrası Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giden U.Ç.S. adlı kişi, suç aleti tabancayla birlikte teslim oldu.Hakkı Aygün, 24 Mart 2018 tarihinde de Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu'ndaki bir kafenin önünde çıkan kavga sonrası silahlı saldırıya uğramış, Aygün ve yanındaki güreşçi arkadaşı yaralanmıştı. Polis, iki olay arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.Saldırı öncesi paylaşımHakkı Aygün'ün silahlı saldırıya uğramadan birkaç saat önce otomobilinde, ‘Demedim mi Merdo vururlar seni’ şarkısını dinlediği anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.Hakkı Aygün'ün silahlı saldırıya uğramadan birkaç saat önce otomobilinde, ‘Demedim mi Merdo vururlar seni’ şarkısını dinlediği anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü. pic.twitter.com/y0zJtdFVrX— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 1, 2020 "Önceki saldırıyla bağlantılı" iddiasıAntalya'da, sokak ortasında tabancayla vurulan yağlı güreş sporcusu başpehlivan Hakkı Aygün'ün cenazesi, adli tıptaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi alan akrabası Bayram Tıraş, Aygün'ün 2 yıl önce meydana gelen kavgada bir kişi tarafından ayağından vurulduğunu belirterek, saldırıyla ilgili şüphelinin bir süre kaldığı cezaevinden geçen yıl tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiğini söyledi. Tıraş, Aygün'ü öldüren kişinin önceki saldırıyı gerçekleştiren şüpheli tarafından azmettirildiğini öne sürerek, "Bu çocuk yeğenimizi arayarak, 'Seni vuran beni dövdü. Karakola gidip şikayetçi olacağım' demiş. Önce karakola gitmişler, şikayetçi olmuş sonra otomobilden inerken yeğenim buna yemek yemesi için 100 lira vermiş. O da araçtan inince dönerek, 3 el ateş ediyor. Gençlerin bu yaşta ölmesi; yazık, günah" dedi.İki yıl önceki saldırıHakkı Aygün'ün silahla yaralandığı ilk olay, 24 Mart 2018'de saat 02.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu'ndaki kafenin bahçesinde meydana gelmişti. Yavuz T., iddiaya göre, husumetli olduğu yağlı güreş sporcuları Hakkı Aygün ve Mehmet Ali Avcı ile konuşmak için kafeye gitmişti. Kafe bahçesinde konuşmaya başlayan taraflar arasında kavga çıkmıştı. Olayın büyümesi üzerine Yavuz T., üzerinde taşıdığı tabancayla Hakkı Aygün ve Mehmet Ali Avcı'ya ateş etmişti. Çeşitli yerlerinden yaralanan güreşçiler, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra götürüldükleri hastanelerde tedaviye alınmıştı. Olaydan sonra gözaltına alınan Yavuz T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Hakkı Aygün ile Mehmet Ali Avcı'yı kafede tabancayla vuran Yavuz T., olaydan 1 ay sonra ise adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.İki güreşçiye silahlı saldırı

Türkiye, Uluslar Ligi’nde perdeyi açıyor

Yaklaşık 9.5 ay sonra bir karşılaşmaya çıkmaya hazırlanan A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçında bugün Sivas’ta Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçında bugün sahasında Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanacak mücadele saat 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak. Maçta, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Artur Dias düdük çalacak. İki takım son hazırlıklarını dün akşam maçın oynanacağı statta yaparken, Macaristan sakatlıklar ve koronavirüs vakaları nedeniyle eksik bir kadroyla Sivas’a geldi. Grubun diğer maçında ise aynı saatte Rusya sahasında, Sırbistan’ı konuk edecek. A Milli Takım, 6 Eylül Pazar günü ise gruptaki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak.

291 GÜN SONRA MİLLİ MAÇ HEYECANI

Türkiye, Macaristan ile yapacağı UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçıyla, 291 gün sonra bir karşılaşmaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekip son maçını, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 10. ve son haftasında, 17 Kasım 2019’da Andorra ile oynamış ve o mücadeleyi 2-0 kazanmıştı. Milli Takım, EURO 2020’nin 1 yıl ertelenmesi ve koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan tedbirlerin ardından, yaklaşık 9,5 ay sonra ilk maçını oynayacak. Ay-yıldızlı ekip, Macaristan mücadelesi ile 2020 yılındaki ilk maçına çıkacak.