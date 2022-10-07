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Korkusuzlar yarı finalde: Rakip Özbekistan

Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası yarı final müsabakasında bugün Özbekistan ile Vodafone Park'ta karşılaşacak. Peki Türkiye-Özbekistan ampute futbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Mücadeleyle ilgili merak edilen bu detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye-Özbekistan ampute futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ay-yıldızlılar maç sonu asker selamı verdi.

Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılan ve TFF’nin Riva’daki tesislerinde oynanan 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası’nda Milli Takımımız, çeyrek final maçında Fas’ı 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Ay-yıldızlıların gollerini 11 ve 28. dakikalarda Rahmi Özcan ile 34 ve 50’de Kemal Güleş atarken, rakibin tek sayısını 48’de Essibaa kaydetti.

Ampute Milli Takımımızın yarı finaldeki rakibi ise İtalya’yı 5-1 yenen Özbekistan oldu.

Türkiye-Özbekistan ampute futbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

“Korkusuzlar” lakabı takılan Ampute Futbol Milli Takımı, finale yükselebilmek için bugün saat 20.00’de Vodafone Park’ta Özbekistan ile karşılaşacak. Mücadeleyi TRT Spor Yıldız naklen yayınlayacak.

Final maçı Nef Stadyumu'nda

Çeyrek final maçlarında dün yapılan diğer maçlarda ise Haiti, Tanzanya’yı 4-1, Angola da Brezilya’yı 2-1 yendi. Haiti ile Angola da bugün yarı final maçında karşılaşacak. Bugünkü maçlardan galibiyetle ayrılan takımlar ise 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası’nı kazanmak için finalde karşı karşıya gelecek. Zorlu final mücadelesi pazar günü Nef Stadı’nda oynanacak.

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