A Milli Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Portekiz ile karşı karşıya gelecek.
İki takımda gruptaki ilk maçlarına galibiyetle başladı. Liderliği yakından ilgilendiren karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Alman hakem Zwayer düdük çalacak.
TÜRKİYE - PORTEKİZ MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Altay, Zeki, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Hakan, Orkun, Kerem, Barış, Yunus.
Portekiz: Costa, Dias, Pepe, Mendes, Dalot, Vitinha, Fernandes, Cancelo, Silva, Leao, Ronaldo.