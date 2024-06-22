|
Spor

Türkiye - Portekiz | Canlı İzle

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci hafta karşılaşmasında A Milli Takım ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Grup liderliğini yakından ilgilendiren mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Türkiye - Portekiz maçının canlı yayın linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

16:43 - 22/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 16:52 - 22/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
TÜRKİYE - PORTEKİZ
TÜRKİYE - PORTEKİZ

A Milli Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Portekiz ile karşı karşıya gelecek.


İki takımda gruptaki ilk maçlarına galibiyetle başladı. Liderliği yakından ilgilendiren karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.


Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Alman hakem Zwayer düdük çalacak.


TÜRKİYE - PORTEKİZ MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Altay, Zeki, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Hakan, Orkun, Kerem, Barış, Yunus.

Portekiz: Costa, Dias, Pepe, Mendes, Dalot, Vitinha, Fernandes, Cancelo, Silva, Leao, Ronaldo.


TÜRKİYE - PORTEKİZ CANLI İZLE

Türkiye - Portekiz maçının özetini izlemek için

TÜRKİYE - PORTEKİZ CANLI SKOR


EURO 2024 PUAN DURUMU


#Türkiye
#Portekiz
#EURO 2024
16 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Lise tercihleri için geri sayım! Lise tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 LGS tercih tarihleri