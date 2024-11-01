Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Diğer
Türkiye Ralli Şampiyonası'nda sezon finali İstanbul'da

Türkiye Ralli Şampiyonası'nda sezon finali İstanbul'da

16:311/11/2024, Cuma
AA
Sonraki haber
Yarışçılar toz duman arasında liderlik mücadelesi veriyor.
Yarışçılar toz duman arasında liderlik mücadelesi veriyor.

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 7. ve son ayağı Orhan Yüce İstanbul Rallisi, 2-3 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun açıklamasına göre, 54 ekibin katılımıyla 301,3 kilometrelik parkurda yapılacak 44. İstanbul Rallisi ile 2024 sezonu sona erecek.


Mücadelenin ilk günü, Göçbeyli ve Orhan Yüce adına koşulacak Ballıca etaplarının ikişer kez geçilmesinden oluşacak.


3 Kasım Pazar günü ise Oruçoğlu ve Esenceli etaplarını ikişer kez geçecek ekipler, saat 16.05'ten itibaren servis alanındaki finiş podyumunda ödüllerini alacak.






#Türkiye Ralli Şampiyonası
#İstanbul
#TOSFED

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hacet namazı nedir nasıl kılınır?