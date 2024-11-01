Türkiye Ralli Şampiyonası'nda sezon finali İstanbul'da

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun açıklamasına göre, 54 ekibin katılımıyla 301,3 kilometrelik parkurda yapılacak 44. İstanbul Rallisi ile 2024 sezonu sona erecek.

Mücadelenin ilk günü, Göçbeyli ve Orhan Yüce adına koşulacak Ballıca etaplarının ikişer kez geçilmesinden oluşacak.

3 Kasım Pazar günü ise Oruçoğlu ve Esenceli etaplarını ikişer kez geçecek ekipler, saat 16.05'ten itibaren servis alanındaki finiş podyumunda ödüllerini alacak.