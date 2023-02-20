Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Spor

"Türkiye" yazılı topa vurmayan Enes'e top ve Trabzonspor forması teslim edildi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde üzerinde "Türkiye" yazılı futbol topu ile oynamak istemeyen depremzede çocuğa, Trabzonspor Kulübünün gönderdiği top ve forma hediye edildi.

16:24 . 20/02/2023 Pazartesi
AA
Enes Akpınar

Enes Akpınar

Trabzonspor, Afşin'de Türkiye yazılı topa vurmayan Enes'e hediyelerini gönderdi. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde üzerinde "Türkiye" yazılı topu, oynamak yerine kenara koyan Enes Akpınar'a top ve forma gönderildiği ifade edildi.


Çadır kentte kalan 15 yaşındaki Akpınar'ın videosunu izleyen kulüp asbaşkanı Ertuğrul Doğan'ın talimatıyla gönderilen top ve Trabzonspor formasının çocuğa teslim edildiği belirtilen açıklamada, Akpınar'a ayrıca deprem bölgesindeki görevliler tarafından Fenerbahçe oyun seti de hediye edildiği aktarıldı.


Daha önce, 'Türkiye' yazılı topu gördüğünde, "Üzerinde Türkiye yazıyor, ben o topa vurmam." diyen Enes Akpınar'ın görüntüleri, sosyal medyada paylaşılmıştı.


#Trabzonspor
#Afşin
#Enes Akpınar
2 saat önce
default-profile-img
"Türkiye" yazılı topa vurmayan Enes'e top ve Trabzonspor forması teslim edildi
Katar'ın Türkiye'ye konteyner ev desteği sürüyor
Dünyada sismik izolatör kullanılan en büyük 10 binadan 5'i Türkiye'de
55 haneli köyde sadece 3 ev ayakta kalabildi
Mazot-gübre desteğini nakdi ödemeleri şubatta hesaplara yatırılacak
Deprem karikatürü tepki çekmişti: Charlie Hebdo hacklendi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.