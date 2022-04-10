Türkiye'nin köklü kulübü artık 3. ligde: Düşmekten kurtulamadılar

Dünya

ABD’den Bayraktar SİHA adımı

Ukrayna’ya bugüne kadar tanksavar sistemleri ve kamikaze drone’lar veren ABD, son yardım paketine akıllı füze sistemlerini de ekledi. Amerikan Forbes dergisi, “Füzeler, Ukrayna cephesinde efsane haline gelen Bayraktar SİHA’larında kullanılacak. Ancak Hellfire hantal kalıyor, Cirit gibi füze aranıyor” yorumunu yaptı.