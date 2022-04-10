Türkiye'nin köklü kulübü artık 3. ligde: Düşmekten kurtulamadılar

Türkiye'nin köklü kulüplerinden Eskişehirspor 3. Lig'e düştü. Kırmızı siyahlı ekip, Uşakspor maçından galibiyet çıkartamadı ve bu sonucun ardından matematiksel olarak 2. Lig'e veda etti.
1965 yılında kurulan Eskişehirspor, Süper Lig'in istikrarlı takımlarından bir tanesiydi. Tam 30 sezon Süper Lig'de mücadele eden Eskişehirspor, 2016 yılında küme düştükten sonra toparlayamamıştı.
- Eskişehirspor, tarihinde ikinci kez 3. ligde mücadele edecek.
TFF 2. Lig’in 34. haftasında sahasında Uşakspor’u konuk eden takımımız sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. https://t.co/uX4i4ak4gs pic.twitter.com/4tj4r8Cr6F
TFF 2. Lig’in 34. haftasında sahasında Uşakspor’u konuk eden takımımız sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. https://t.co/uX4i4ak4gs pic.twitter.com/4tj4r8Cr6F— Eskişehirspor (@Eskisehirspor) April 10, 2022