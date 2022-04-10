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Spor Türkiyenin köklü kulübü artık 3 ligde Düşmekten kurtulamadılar
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Türkiye'nin köklü kulübü artık 3. ligde: Düşmekten kurtulamadılar

Türkiye'de futbol sezonunun sonuna doğru gelirken liglerde küme düşen takımlar da belli olmaya başladı. 2. Lig'de kümede kalma savaşı veren Eskişehirspor, Uşakspor ile oynadığı karşılaşmadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı ve matematiksel olarak düşmeyi garantiledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin köklü kulübü artık 3. ligde: Düşmekten kurtulamadılar
Eskişehirpor, bundan böyle 3. ligde mücadele edecek.

Türkiye'nin köklü kulüplerinden Eskişehirspor 3. Lig'e düştü. Kırmızı siyahlı ekip, Uşakspor maçından galibiyet çıkartamadı ve bu sonucun ardından matematiksel olarak 2. Lig'e veda etti.

1965 yılında kurulan Eskişehirspor, Süper Lig'in istikrarlı takımlarından bir tanesiydi. Tam 30 sezon Süper Lig'de mücadele eden Eskişehirspor, 2016 yılında küme düştükten sonra toparlayamamıştı.

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